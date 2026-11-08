Calcio

VENEGONO SUPERIORE – Trasferta amara per la Varesina, sconfitta 2-1 sul campo del Tropical Coriano nell’undicesima giornata del campionato di serie D, girone D. La formazione rossoblù era riuscita a partire nel migliore dei modi, trovando il vantaggio dopo appena due minuti grazie alla rete di Grassi, ma i padroni di casa hanno ribaltato il risultato già nel corso del primo tempo.

Decisivo Iacovoni, autore di una doppietta nel giro di otto minuti. All’11’ è arrivato il pareggio del Tropical Coriano, mentre al 19′ lo stesso giocatore ha firmato il gol del definitivo 2-1. Una rimonta che ha costretto la Varesina a inseguire per il resto dell’incontro, senza riuscire a trovare la rete del pareggio.

Una sconfitta pesante anche per la classifica: la Varesina rimane ferma a 11 punti, mentre il Tropical Coriano sale a quota 9, riducendo a due lunghezze il distacco dai rossoblù. Per la formazione di Venegono Superiore si tratta dunque di un’occasione mancata per allontanarsi dalle posizioni più delicate della graduatoria.

Di seguito tutti i risultati, i marcatori e la classifica aggiornata dell’undicesima giornata.

Serie D girone D, risultati e marcatori

Castellanzese-Casatese Merate 0-1. Rete: 11′ st Citterio.

Cittadella Modena-Pavia 2-1. Reti: 8′ pt Defrel (C), 21′ pt Bertuzzi (C), 5′ st Maglione (P).

Lentigione-Arconatese 2-1. Reti: 3′ pt Guerrisi (A), 43′ pt Mascanzoni (L), 18′ st Mascanzoni (L).

Oltrepò-Crema 0-3. Reti: 35′ pt Recino, 28′ st Vitellaro, 48′ st Longhi.

Pontedera-Solbiatese 0-1. Rete: 18′ pt Gasparri.

Pro Patria-Pistoiese 0-0.

Pro Sesto-Correggese 4-2. Reti: 13′ pt Galafassi (PS), 22′ pt Morello (PS), 26′ pt Siligardi (C), 12′ st Costantino (PS), 22′ st Franzoni (C), 24′ st Costantino (PS).

Tropical Coriano-Varesina 2-1. Reti: 2′ pt Grassi (V), 11′ pt Iacovoni (T), 19′ pt Iacovoni (T).

Varese-Sant’Angelo 2-2. Reti: 21′ pt Sovogui (V), 25′ pt Rigo (S), 36′ st Rigo (S), 48′ st Castellucchio (V).

Classifica Serie D girone D

Pistoiese 28 punti; Lentigione 24; Pro Patria 21; Castellanzese e Casatese Merate 19; Pro Sesto 18; Cittadella Modena e Solbiatese 17; Sant’Angelo e Crema 15; Varese e Pavia 14; Correggese 12; Varesina 11; Tropical Coriano 9; Pontedera 7; Arconatese 6; Oltrepò 5.

(foto archivio)

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