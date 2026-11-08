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CASTELSEPRIO – Una giornata dedicata alle nuove scoperte archeologiche e alla valorizzazione di uno dei luoghi più importanti del patrimonio storico e artistico del territorio. Sabato 14 novembre, tra Cairate e Castelseprio, si terrà un doppio appuntamento promosso dal Parco archeologico di Castelseprio, con la presentazione dei risultati delle più recenti indagini e la riapertura della chiesa di Santa Maria foris portas, che sarà restituita ai visitatori con un nuovo allestimento.

La mattinata si svolgerà a Cairate, nell’auditorium ex parrocchiale dei Santi Ambrogio e Martino, in piazza Libertà 10, a partire dalle 9.30. Ricercatori e archeologi della Direzione regionale Musei nazionali Lombardia, insieme a studiosi di diverse università e istituti di ricerca, illustreranno le novità emerse dalle ultime campagne di indagine sul sito archeologico. Sarà l’occasione per conoscere più da vicino il lavoro svolto dagli specialisti e approfondire quanto ancora si nasconde sotto il suolo dell’antico insediamento. La sessione mattutina si concluderà con la presentazione del volume «Santa Maria a Castelseprio. Arte, archeologia e archivi in dialogo», dedicato alla storia e allo studio del monumento.

Nel pomeriggio l’attenzione si sposterà al Parco archeologico di Castelseprio, in via Castelvecchio 1513, dove alle 15 è prevista la riapertura della chiesa di Santa Maria foris portas con il suo nuovo allestimento. Un momento particolarmente atteso, che consentirà di tornare a visitare uno dei monumenti più significativi del complesso archeologico, celebre anche per il suo straordinario ciclo di affreschi altomedievali.

La partecipazione alla giornata è gratuita, ma è richiesta la prenotazione attraverso il modulo online predisposto dagli organizzatori: https://forms.gle/m3FMxTV3GpVDZqM47.

08112026