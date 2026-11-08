Saronnese

GERENZANO – Una piccola civetta rimasta intrappolata nella canna fumaria di un’abitazione e salvata grazie all’intervento dei vigili del fuoco. È una storia curiosa e a lieto fine quella raccontata sui social nelle scorse ore, con un messaggio di ringraziamento ai soccorritori che è stato rilanciato da numerosi utenti. Tutto è cominciato in serata, quando gli abitanti della casa hanno iniziato a sentire strani rumori provenire dal camino. Inizialmente hanno pensato a un piccione caduto accidentalmente nella canna fumaria. Verso mezzanotte, però, i rumori sono cessati e sembrava che il volatile fosse riuscito a liberarsi da solo.

La mattina successiva, invece, i rumori sono ripresi, questa volta molto più forti e insistenti. Era evidente che un animale fosse rimasto intrappolato e non riuscisse a trovare una via d’uscita. Da qui la decisione di chiedere aiuto ai vigili del fuoco. All’arrivo dei soccorritori, la sorpresa: non si trattava di un piccione, ma di una piccola civetta, rimasta bloccata all’interno della canna fumaria. I vigili del fuoco sono riusciti a recuperarla, mettendola in salvo.

A raccontare l’episodio sui social è stata una residente, accompagnato da un ringraziamento ai vigili del fuoco per aver salvato il piccolo rapace, appartenente a una specie protetta. Una vicenda che si è conclusa nel migliore dei modi e che ha suscitato simpatia e partecipazione sui social, dove in tanti hanno condiviso il racconto del salvataggio.

(foto: la civetta recuperata a Gerenzano)

08112026