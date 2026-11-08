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SARONNO – Tra le notizie che hanno richiamato maggiormente l’attenzione dei lettori ieri, 7 novembre, ci sono l’annuncio dei funerali del professor Luigi Ferioli, il furto di due smartphone da un furgone in via Varese e la precisazione dell’azienda Barco sul futuro dello stabilimento saronnese. A suscitare interesse anche la vicenda del gazebo di Attac, inizialmente autorizzato in piazza Libertà e successivamente spostato.

Sarà la chiesa della Sacra Famiglia, nel quartiere Prealpi, a ospitare lunedì 9 novembre alle 15.15 i funerali del professor Luigi Ferioli, scomparso a 88 anni dopo le complicanze del grave trauma cranico riportato in una caduta in bicicletta. Presidente del Gruppo Astrofili Giovanni ed Angelo Bernasconi, per anni aveva accompagnato tanti saronnesi alla scoperta dell’astronomia con corsi, conferenze e iniziative di osservazione del cielo. La salma sarà composta alle onoranze funebri Miazzolo, dove sarà possibile rendergli omaggio.

Due smartphone, un iPhone 17 Pro Max e un Samsung S24 Ultra, sono stati rubati giovedì 5 novembre da un furgone Opel Movano bianco parcheggiato in via Varese, intorno alle 13.45. I dispositivi sono stati bloccati e il furto denunciato ai carabinieri. A spingere la famiglia a lanciare un appello sui social non è soltanto il valore economico dei telefoni, ma soprattutto il timore di perdere le fotografie delle figlie conservate nella memoria dei cellulari. La compagna del proprietario ha chiesto aiuto nel gruppo Facebook Sei di Saronno oggi, nella speranza che qualcuno abbia assistito al furto o possa fornire informazioni utili.

Dopo le notizie circolate sulla vertenza occupazionale, Barco ha diffuso una precisazione sul futuro del sito produttivo di Saronno. L’azienda ha escluso la chiusura dello stabilimento, spiegando che le attività proseguiranno con un assetto organizzativo e occupazionale ridimensionato, in linea con i volumi e le produzioni previste. La comunicazione non modifica però il nodo centrale del confronto con i sindacati: il piano industriale prevede infatti una riduzione degli addetti e resta aperta la discussione sulle ricadute per i lavoratori coinvolti.

Attac Saronno ha denunciato la revoca dell’autorizzazione inizialmente concessa per allestire il tradizionale gazebo in piazza Libertà, in occasione del 4 novembre. Secondo la ricostruzione dell’associazione, il via libera della polizia locale sarebbe arrivato mercoledì 4 novembre, seguito dopo circa due ore dalla richiesta di spostare il banchetto fuori dal percorso di una manifestazione organizzata in centro. Attac ha contestato la decisione, parlando di una scelta grave e chiedendo chiarimenti sulle motivazioni dello spostamento. Il gazebo si è quindi tenuto in piazza Indipendenza, all’inizio di via Padre Monti.

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