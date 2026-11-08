Politica

ORIGGIO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Origgio Democratica, circa il restyling di via Ottolini ad Origgio. Sul tema già la coalizione di Origgio c’è e Forza Italia si era espressa.

Come si scende da un’automobile regolarmente parcheggiata in via Ottolini senza rischiare di finire dentro un’aiuola? È una domanda apparentemente banale, ma che riguarda la sicurezza e la fruibilità quotidiana degli spazi pubblici. Proprio da questa osservazione è nata la segnalazione presentata dalla consigliera Emanuela Baccichetti durante il Consiglio comunale del 14 ottobre, relativa ai recenti lavori di sistemazione e riqualificazione della strada.

Al centro della comunicazione ci sono i recenti e onerosi lavori di sistemazione e riqualificazione della strada. Per un tratto di circa 350 metri, infatti, ci sono stati affidamenti per quasi 840mila euro (per conoscere il costo effettivo dell’intervento occorrerà attendere la contabilità finale), pari a un costo indicativo di circa 2.400 euro al metro lineare. A fronte di un investimento pubblico così importante, i risultati non sembrano all’altezza, tra criticità progettuali e finiture tutt’altro che curate.

Il problema principale riguarda la sicurezza e la praticità quotidiana dei cittadini: in diversi stalli di sosta, gli automobilisti si trovano impossibilitati a scendere normalmente dal veicolo, poiché la portiera si apre direttamente sopra le aiuole alberate con il rischio concreto di inciampare. Una condizione che merita attenzione e una verifica, affinché l’utilizzo quotidiano della strada risulti agevole e sicuro. Un’altra osservazione riguarda la presenza di una fascia cementizia lungo il cordolo di delimitazione della carreggiata, all’interno delle aiuole, che comporta una riduzione della superficie di terreno permeabile. Anche alcune finiture, in particolare le stuccature cementizie tra i cordoli in pietra, appaiono grossolane e meriterebbero una verifica.

Quando si spendono centinaia di migliaia di euro di risorse pubbliche è legittimo pretendere risultati all’altezza dell’investimento, che contribuiscano a

migliorare davvero il paese. Ed è proprio per questo che anche i dettagli, quelli che incidono sulla vita quotidiana dei cittadini, meritano attenzione.

La richiesta avanzata in Consiglio comunale è quindi quella di verificare le soluzioni adottate, valutando eventuali accorgimenti correttivi. L’Amministrazione comunale ha accolto la segnalazione durante il dibattito in aula, impegnandosi a fornire una risposta ufficiale nel corso del prossimo Consiglio comunale.

(foto di Origgio Democratica)

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