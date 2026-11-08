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SARONNO – Domenica 8 novembre, secondo le previsioni di 3B Meteo, a Saronno si alterneranno nubi sparse e schiarite per tutta la giornata, con ampi rasserenamenti attesi in serata. Non sono previste precipitazioni. Le temperature saranno comprese tra una minima di 6°C e una massima di 12°C, mentre lo zero termico si attesterà a 1.661 metri. Non sono presenti allerte meteo.

I venti saranno deboli e proverranno da Nordovest al mattino, per poi ruotare da Sudovest nel pomeriggio. Il tempo tenderà quindi a migliorare nel corso della giornata, con una progressiva apertura del cielo soprattutto nelle ore serali.

In Lombardia le correnti umide si attenueranno gradualmente, favorendo schiarite più ampie in serata dopo una giornata ancora nuvolosa o molto nuvolosa. Sulle basse pianure occidentali, sulle zone pedemontane e alte pianure, sulle Prealpi occidentali e sulle Alpi Retiche sono attesi cieli molto nuvolosi o coperti, con parziali aperture nella seconda parte della giornata. Sulle basse pianure orientali e sulle Prealpi orientali si alterneranno nubi e schiarite, mentre sulle Orobie il cielo resterà molto nuvoloso fino alle aperture serali. I venti saranno molto deboli dai quadranti sud-occidentali, con zero termico intorno ai 1.800 metri.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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