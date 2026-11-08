Calcio

SARONNO – Domenica di derby e sfide importanti per il calcio locale. In Eccellenza spicca il confronto tra Caronnese e Aurora Cantalupo, con i rossoblù che cercano punti per restare nelle zone alte della classifica. Torna invece davanti al proprio pubblico il Fbc Saronno, che allo stadio Colombo Gianetti riceve la Besnatese con l’obiettivo di dare continuità al proprio cammino. Impegno in trasferta per l’Ardor Lazzate, attesa dall’Assago.

In Promozione riflettori puntati sul derby tra Ceriano Laghetto e Sc United, confronto tra due formazioni del territorio che cercano punti preziosi per migliorare la propria posizione. Trasferte per l’Universal Solaro, impegnata a Morazzone, mentre il Rovellasca ospita l’Accademia Inveruno. In serie D la Varesina affronta la lunga trasferta romagnola contro il Tropical Coriano. Numerosi gli appuntamenti anche in Prima e Seconda categoria.

In serie D undicesima giornata. In programma Tropical Coriano-Varesina, si gioca a Coriano in provincia di Rimini con inizio alle 15, arbitro Marco Castello di Ercolano (assistenti Paulo Ndoja di Bassano del Grappa e Vincenzo Pallone di Vicenza).

Nelle categorie inferiori si è giunti alla 9′ giornata, inizio (ove non diversamente indicato) alle 14.30. In Eccellenza c’è Assago-Ardor Lazzate con arbitro Umberto La Rocca di Milano (Cristian Guida di Pavia e Davide Fedriga di Lovere), Caronnese-Aurora Cantalupo con arbitro Riccardo Belbruti di Bergamo (Mauro Merlini di Milano e Alessandro Morina di Chiari) e Fbc Saronno-Besnatese con arbitro Sabino Basso di Lodi (Davide Astori di Chiari e Giovanni Matteo di Pavia).

Classifica girone A: Rhodense e Legnano 20 punti; Baranzatese 19; Caronnese e Barona 14; Tribiano 13; Sedriano e Fbc Saronno 12; Academy Calvairate e Vergiatese 10; Aurora Cantalupo 8; Lentatese 6; Besnatese e Magenta 5; Ardor Lazzate 4; Assago 2.

In Promozione Ceriano Laghetto-Sc United con arbitro Lorenzo Vasile di Milano (Michele Dumitroae di Gallarate e Mattia Brigo di Gallarate), Morazzone-Uniersal Solaro con arbitro Marco Verdoliva di Lodi (Riccardo Meneghel di Gallarate e Francesco Macchi di Gallarate) e Rovellasca 1910-Accademia Inveruno con arbitro Luca Sironi di Seregno (Walter Ravizza di Busto Arsizio e Lorenzo Bernini di Legnano).

Classifica girone B: Accademia Bustese 15 punti; Gallarate, Gavirate e Morazzone 14; Sestese e Castanese 12; Meda, Sc United e Accademia BMV 11; Accademia Inveruno e Marnate Gorla 10; Base 96, Rovellasca e Universal Solaro 9; Ceriano Laghetto 8; Luino 5.

In Prima categoria Cistellum-Ispra con arbitro Domenico Russo di Saronno e alle 15.30 Tradate-Brebbia con arbitro Maurizio Fiorellino di Abbiategrasso.

In Seconda categoria girone G Gerenzanese-Vasca 1986, nel girone K ieri l’anticipo Dal Pozzo-Cuggiono, nel girone R Gerardiana Monza-Cogliatese e Cgds Misinto-Juvenilia, nel girone V Amor Sportiva-Pro Juventute, Azzurra Mozzate-Calcio San Giorgio e Legnanese-Equipe Garibaldi.

(foto Andrea Elli: Fbc Saronno in azione)

08112026