Cronaca

SARONNO – Furto nei garage di un complesso residenziale di via Alessandro Volta, dove nei giorni scorsi sono entrati in azione i ladri. A segnalare l’accaduto è stata una residente, che ha pubblicato un appello sui social per cercare di recuperare una bicicletta elettrica rubata. L’episodio risale a qualche notte fa e si è verificato nei box della nuova Residenza Volta, al civico 49. I malviventi hanno portato via una bicicletta elettrica sportiva Avaka R3. La bicicletta può funzionare soltanto con la sua chiave e che anche la batteria può essere rimossa esclusivamente utilizzando la stessa chiave. Una circostanza che potrebbe rendere più difficile l’utilizzo del mezzo da parte di chi lo ha sottratto.

L’episodio riporta l’attenzione sul problema dei furti nei box e negli spazi comuni dei condomini, con i residenti che si affidano anche ai social per condividere segnalazioni e cercare informazioni utili al recupero degli oggetti rubati.

(foto archivio, in basso una bici come quella rubata)

08112026