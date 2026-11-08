Cronaca

SARONNO – Continuava a ricevere pazienti, effettuare visite ed esami e prescrivere farmaci nonostante il suo studio dentistico fosse già stato sospeso dall’Ats Insubria per carenze sanitarie. E non è tutto: il professionista risultava anche sospeso dall’esercizio della professione. È quanto hanno scoperto gli agenti della polizia locale di Saronno durante un controllo che si è concluso con una denuncia all’autorità giudiziaria e il sequestro penale dell’immobile.

L’operazione è stata effettuata il 5 novembre, quando gli agenti hanno raggiunto uno studio odontoiatrico cittadino già finito nel mirino dei controlli sanitari. In occasione di un precedente sopralluogo, infatti, il Dipartimento di Igiene dell’Ats Insubria aveva riscontrato una serie di carenze tali da disporre la sospensione dell’attività.

Un provvedimento che, secondo quanto emerso dalle indagini, il titolare avrebbe ignorato, continuando a svolgere regolarmente prestazioni odontoiatriche. Visite, esami e prescrizioni di medicinali sarebbero proseguiti nonostante il divieto e in condizioni igienico-sanitarie giudicate particolarmente critiche.

Durante il blitz gli agenti hanno passato al vaglio i locali, le attrezzature e la documentazione dello studio. Sono emerse gravi irregolarità nei registri e negli atti previsti dalla normativa, soprattutto per quanto riguarda la strumentazione e le apparecchiature utilizzate per la diagnostica. A questo si aggiunge uno stato generale di incuria degli ambienti, particolarmente preoccupante considerando la natura sanitaria dell’attività.

Gli accertamenti hanno poi portato alla luce un ulteriore elemento: sul professionista gravava anche una sospensione dall’esercizio della professione disposta dall’Ordine di categoria. Una circostanza che si aggiunge al mancato rispetto del provvedimento di chiusura dello studio.

Al termine delle verifiche, il dentista è stato deferito all’autorità giudiziaria e l’immobile è stato sottoposto a sequestro penale.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09