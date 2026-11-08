Cronaca

SARONNO – Un falò acceso nel sottopasso pedonale di via I Maggio, con il fumo che si diffondeva lungo il passaggio e lo stupore dei numerosi cittadini in transito. È l’ultimo episodio di degrado segnalato nella zona della stazione ferroviaria centrale di Saronno, da tempo al centro dell’attenzione per problemi di sicurezza e situazioni di disagio. L’episodio si è verificato nei giorni scorsi, durante la mattinata, quando alcuni passanti hanno notato del fumo provenire dal sottopasso, uno dei collegamenti pedonali più frequentati della zona. Qualcuno ha inizialmente pensato a un incendio, ma avvicinandosi è emersa una situazione decisamente insolita: un uomo, all’apparenza un senzatetto, aveva allestito una sorta di bivacco e acceso un piccolo fuoco per cercare di scaldarsi.

La presenza delle fiamme e del fumo in uno spazio chiuso e attraversato quotidianamente da moltissime persone ha suscitato sorpresa e preoccupazione, anche per i possibili rischi legati a un fuoco acceso in un luogo di passaggio. L’accaduto riporta l’attenzione sulla situazione della zona della stazione, tra piazza Cadorna e le vie circostanti, che resta senza dubbio una delle aree più turbolente della città, con frequenti interventi delle forze dell’ordine e dei soccorritori.

Proprio questa settimana si è verificato un altro episodio particolarmente movimentato. Nel pomeriggio, un uomo sospettato di aver rubato cinque paia di occhiali da un negozio del centro, inseguito dagli agenti della ronda pedonale della polizia locale, si è dato alla fuga raggiungendo la stazione e gettandosi tra i binari. Per consentire l’intervento in sicurezza è stato necessario interrompere temporaneamente la circolazione ferroviaria.

Due episodi molto diversi tra loro, ma che contribuiscono a riportare l’attenzione su un’area particolarmente frequentata, dove le problematiche legate al degrado e alla sicurezza continuano a suscitare preoccupazione tra cittadini e pendolari.

(foto archivio: polizia locale al sottopasso di via I maggio)

08112026