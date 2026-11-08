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SARONNO – Non solo un appassionato e autorevole divulgatore di astronomia, ma anche un amico, un compagno di tante iniziative e una presenza capace di portare allegria e serenità. È un ricordo personale e sentito quello che Laura Succi, ex assessore alla Cultura di Saronno, dedica a Luigi Ferioli, scomparso nei giorni scorsi dopo le complicazioni di una caduta in bicicletta.

Un ricordo che attraversa oltre trent’anni di attività all’Unitre, dove Ferioli era socio dal 1994 e dove ha accompagnato centinaia di persone alla scoperta delle stelle e dell’universo. Ma nelle parole di Succi emerge soprattutto il lato umano del professore, fatto di sorrisi, disponibilità e piccoli momenti di convivialità.

“Luigi Ferioli era socio Unitre dal 1994, per tutti questi anni è stato con noi portando le sue conoscenze e la sua passione per l’Astronomia a centinaia di persone, ma è stato anche un buon compagno di vita, sempre sorridente e pronto per un brindisi o per un consiglio importante, senza superbia, con grande buon senso e saggezza”.

Tra i ricordi più cari ci sono anche i pranzi di fine anno accademico, quando sedersi accanto a Ferioli era una garanzia di buonumore.

“Durante il consueto pranzo dei docenti a fine anno Accademico il suo tavolo era ambito, sicuri che lì si sarebbe stati allegri e ben accolti. Da qualche anno aveva garantito la prosecuzione del suo corso portando nuovi studiosi e nuovi docenti, sempre volontari, perché la passione dell’astronomia non morisse”.

“Di ritorno da un recente viaggio in Uzbekistan avevo riportato un libro su Ulugbek, grande astronomo Uzbeko, e ci eravamo ripromessi di vederlo insieme. Non ce n’è stato il tempo purtroppo”.

Succi ha scelto di accompagnare il suo ricordo con una fotografia scattata durante un momento di convivialità, preferendola alle immagini più ufficiali. Un modo per raccontare il Luigi Ferioli che tanti saronnesi hanno conosciuto anche lontano dalle lezioni e dalle conferenze.

“Voglio condividere, tra le tante più ufficiali, questa foto, presa in un momento di convivialità. Grazie Luigi, a nome di tutti i Soci che hanno seguito le tue lezioni e anche da me, per il sorriso sincero con cui mi salutavi sempre”.

Un saluto che restituisce il ritratto di un uomo capace non soltanto di trasmettere conoscenze, ma anche di costruire rapporti e lasciare ricordi destinati a durare.

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