Cronaca

SARONNO – Un caffè al bar, un momento come tanti per iniziare la giornata. Poi, all’improvviso, il malore e la preoccupazione per un uomo che, fino a pochi istanti prima, stava semplicemente trascorrendo la sua mattinata. Sono stati momenti di grande apprensione quelli vissuti ieri, sabato 7 novembre, in corso Italia, nel cuore del centro cittadino.

Erano da poco passate le 7.40 quando un uomo di 67 anni si è sentito male mentre si trovava in un bar per prendere un caffè. Una situazione improvvisa che ha subito fatto scattare l’allarme. I soccorsi sono stati attivati rapidamente, mentre cresceva la preoccupazione per le condizioni dell’uomo.

La centrale operativa di Areu ha inviato sul posto un’ambulanza e un’automedica, per garantire al 67enne tutta l’assistenza necessaria. Il personale sanitario si è occupato delle prime cure e della stabilizzazione dell’uomo, prima di predisporre il trasferimento in ospedale.

Il 67enne è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale di Saronno in codice rosso. Sul posto anche la polizia locale che ha agevolato il soccorso e ha gestito la situazione sul posto.

(foto archivio)

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