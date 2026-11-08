Solaro

SOLARO – Vent’anni di attività per la Caffetteria Sissi, punto di riferimento per la clientela locale, che ha raggiunto un importante traguardo. Per celebrare l’anniversario, l’amministrazione comunale ha consegnato una pergamena di riconoscimento ai titolari dell’esercizio commerciale.

Alla consegna erano presenti la sindaca Nilde Moretti e il consigliere comunale delegato al commercio Davide Panetti, che hanno voluto rendere omaggio a una realtà imprenditoriale nata dalla passione e dall’impegno di Silvia, affiancata nel corso degli anni dal fratello Davide.

«Un sogno realizzato da Silvia, sempre accompagnata dal fratello Davide – ha ricordato la sindaca Nilde Moretti – Il nostro augurio è che questa avventura possa proseguire ancora per anni». La consegna della pergamena è stata l’occasione per sottolineare il valore delle piccole attività commerciali che, attraverso il lavoro quotidiano e il rapporto con i clienti, contribuiscono alla vita economica e sociale del paese.

(foto: la sindaca Nilde Moretti con i titolari della Caffetteria Sissi)

07112026