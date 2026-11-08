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SARONNO – Quarta giornata del campionato maschile di serie B, girone B, con due vittorie per le formazioni del Saronnese. La Pallavolo Saronno si aggiudica il derby contro la Rossella Ets Caronno al termine di una sfida combattuta, mentre la Res Volley Mozzate conquista tre punti davanti al proprio pubblico. In classifica Caronno resta nelle primissime posizioni, Mozzate si porta a un solo punto di distanza e Saronno risale al settimo posto.

Al palasport Felice Dozio di Saronno il derby si conclude 3-2 per i padroni di casa, dopo cinque set e una lunga battaglia sportiva. Caronno parte meglio e conquista il primo parziale 25-23, ma Saronno risponde imponendosi 27-25 nel secondo. Gli ospiti tornano avanti vincendo il terzo set 25-22, prima della reazione dei saronnesi, che dominano il quarto parziale 25-18 e portano la sfida al tie-break. Nel quinto set è ancora Saronno a prevalere, 15-13, conquistando due punti preziosi. Caronno, pur sconfitta, muove la classifica grazie al punto ottenuto.

Sorride anche la Res Volley Mozzate, che al palazzetto comunale supera 3-1 la Dent. Bellinvia Ag Milano. I comaschi si aggiudicano il primo set 25-18, cedono il secondo 22-25, ma riprendono il controllo della partita vincendo i successivi parziali 25-18 e 25-21. Un successo che permette alla formazione di Mozzate di salire a 9 punti, al quarto posto.

In vetta si conferma Yaka Volley Malnate, vittoriosa 3-1 contro Vega Volley Dolianova, mentre Scanzorosciate resta imbattuta e supera nettamente Desio, mantenendosi a un solo punto dalle prime due con una partita in meno.

Serie B maschile, girone B – Risultati quarta giornata: Pallavolo Saronno-Rossella Ets Caronno 3-2; Mgr Pol. Oratorio Grassobbio-Gvc Monza Volley 3-1; Res Volley Mozzate-Dent. Bellinvia Ag Milano 3-1; Yaka Volley Malnate-Vega Volley Dolianova 3-1; Ferramenta Astori Montichiari-Vero Volley Monza 3-0; Desio Volley Brianza-Scanzorosciate Volley 0-3. Riposa: Ml Informatica Pallavolo Missaglia.

Classifica: Yaka Volley Malnate e Rossella Ets Caronno 10 punti; Scanzorosciate Volley e Res Volley Mozzate 9; Mgr Pol. Oratorio Grassobbio 7; Desio Volley Brianza, Pallavolo Saronno e Vero Volley Monza 5; Ml Informatica Pallavolo Missaglia e Ferramenta Astori Montichiari 4; Dent. Bellinvia Ag Milano e Vega Volley Dolianova 2; Gvc Monza Volley 0.

Scanzorosciate, Desio, Missaglia e Montichiari hanno disputato tre partite, tutte le altre squadre quattro.

(foto di gruppo per Saronno vincente nel derby)

08112026