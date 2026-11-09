Comasco

TURATE – Due chiusure notturne lungo l’autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso, con possibili ripercussioni sulla circolazione nella zona di Saronno e Turate. A segnalarle è il Comune di Turate, che ha diffuso un avviso rivolto agli automobilisti in vista delle modifiche temporanee alla viabilità previste nella settimana. Il primo provvedimento riguarda il tratto autostradale compreso tra gli svincoli di Saronno e Turate, in direzione Como. La chiusura sarà in vigore dalle 21 di oggi lunedì 9 novembre alle 5 di martedì 10 novembre. Durante questa fascia oraria non sarà quindi possibile percorrere il tratto interessato in direzione nord.

La seconda chiusura è invece programmata nella notte tra mercoledì 11 e giovedì 12 novembre. In questo caso il provvedimento riguarderà esclusivamente lo svincolo di Turate, che resterà chiuso in entrata verso Como dalle 21 di mercoledì alle 5 di giovedì.

Le limitazioni potrebbero determinare un aumento del traffico sulla viabilità ordinaria, soprattutto lungo le strade utilizzate dagli automobilisti per raggiungere gli svincoli autostradali alternativi.

L’amministrazione comunale invita pertanto chi deve mettersi in viaggio nelle fasce orarie interessate a programmare per tempo gli spostamenti, prestare attenzione alla segnaletica temporanea e tenere conto di eventuali rallentamenti.

Le due chiusure riguardano esclusivamente la direzione Como, secondo quanto riportato nell’avviso diffuso dal Comune di Turate.

09112026