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SARONNO – Nuovo appuntamento per la vertenza Barco, la multinazionale belga con sede in via Banfi che ha annunciato 46 licenziamenti su 154 dipendenti e il mancato rinnovo dei contratti di 25 lavoratori interinali. Oggi, lunedì 9 novembre è in programma un’assemblea dei lavoratori con i sindacati per fare il punto della situazione e valutare le prossime iniziative.

La scorsa settimana, durante l’incontro in Confindustria a Varese, la direzione aziendale ha respinto sia la richiesta di ritirare i licenziamenti sia quella di ricorrere agli ammortizzatori sociali, confermando dunque le proprie posizioni. «Vogliamo risposte concrete, non promesse. Il lavoro e il futuro dei lavoratori sono una priorità», hanno ribadito i rappresentanti sindacali. Prosegue intanto lo stato di agitazione, con il blocco degli straordinari, della flessibilità e delle trasferte. Nello stabilimento saronnese vengono realizzati monitor ad altissima definizione destinati al settore sanitario, utilizzati anche nelle sale operatorie. Dal 2027, secondo i piani annunciati, oltre metà della produzione dovrebbe essere trasferita in Cina.

La vertenza ha mobilitato anche la politica locale. La sindaca Ilaria Pagani ha visitato due volte il presidio dei lavoratori, insieme al presidente del consiglio comunale Francesco Licata e a rappresentanti di maggioranza e opposizione. Tra le ipotesi anche un coinvolgimento di Regione Lombardia.

09112026