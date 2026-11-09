Basket

CISLAGO – Settima giornata del campionato di basket maschile di Divisione Regionale 1, girone D, nello scorso fine settimana, con risultati opposti per le due formazioni del Saronnese. Il Cistellum Cislago ha conquistato venerdì sera una preziosa vittoria casalinga contro l’Ardor Bollate per 77-71, confermandosi al primo posto in classifica. Domenica sera, invece, battuta d’arresto per la formazione B della Robur Saronno, sconfitta in casa dai Draghi Gorlazy per 90-73.

Il Cistellum ha dovuto faticare per avere ragione dell’Ardor Bollate, al termine di una partita molto fisica e combattuta. Dopo un avvio equilibrato, i cislaghesi hanno incontrato difficoltà nei due quarti centrali, subendo l’iniziativa degli avversari e ritrovandosi in svantaggio. Decisiva la reazione nell’ultimo periodo, quando i padroni di casa hanno ritrovato intensità difensiva e sono riusciti a ribaltare la situazione, conquistando il successo per 77-71. Importante anche il sostegno del pubblico, che ha riempito gli spalti e accompagnato la squadra nei momenti più difficili. Con questa vittoria il Cistellum sale a 12 punti e mantiene il primato in classifica, condiviso con i Draghi Gorlazy e il Basket Club Arlunese.

Serata più complicata per la Robur Saronno, che ha ceduto in casa ai Draghi Gorlazy per 73-90. La squadra allenata da Rota ha disputato un buon primo quarto, giocato punto a punto e concluso sul 22-25, grazie soprattutto all’efficacia offensiva di Maioli Romano. La partita è cambiata nei due periodi centrali, quando gli ospiti hanno aumentato le percentuali nel tiro da tre punti e costruito il vantaggio decisivo. Gorlazy ha vinto il secondo quarto 27-14 e il terzo 21-9, portandosi oltre le venti lunghezze di margine. Nell’ultima frazione è arrivata la reazione dei saronnesi, capaci di realizzare 28 punti e piazzare anche un parziale di 9-0. Protagonista Maioli Romano, miglior realizzatore della Robur con 29 punti, affiancato da Ferioli, autore di 18 punti. La rimonta ha consentito soltanto di ridurre il distacco, con il risultato finale fissato sul 73-90. Per la Robur si tratta di una sconfitta che lascia la squadra a quota 2 punti, nelle ultime posizioni della graduatoria.

Robur Saronno-Draghi Gorlazy 73-90

ROBUR SARONNO: Paternoster, Foti, Acconito 9, Ferioli 18, Hassan 3, Pasquariello, Maioli Romano 29, Pagani 4, Sarr, Rebussi, Zoni, Cova 10. Allenatore: Rota.

Risultati della settima giornata

Cistellum Cislago-Ardor Bollate 77-71

Virtus Luino-Rondinella Sesto 69-54

Pallacanestro Castronno-Rams Daverio 79-76

Basket Venegono-Sportlandia Tradate 83-71

Gs Paderno Dugnano-Basket Club Arlunese 66-75

Asa Cinisello-Ardens Sedriano: risultato non disponibile nella classifica allegata

Robur Saronno-Draghi Gorlazy 73-90

Classifica Dr1 girone D

Cistellum Cislago, Draghi Gorlazy e Basket Club Arlunese 12 punti; Ardor Bollate, Pallacanestro Castronno, Virtus Luino e Rondinella Sesto 8; Asa Cinisello, Basket Venegono e Sportlandia Tradate 6; Ardens Sedriano 4; Rams Daverio e Robur Saronno squadra B 2; Gs Paderno Dugnano 0.

09112026