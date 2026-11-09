Calcio

LEGNANO – Dopo il pari in casa a Saronno contro l’Azzurra Mozzate, l’Equipe Garibaldi conquista un altro punto nella partita valida per la nona giornata del girone V della seconda categoria di Varese disputata nel pomeriggio di ieri 8 novembre a Legnano in casa della Legnanese.

I due goal messi a segno da Borsetti su calcio di rigore e da Davide Scatigna su assist di Bonsignore non bastano ai saronnesi dell’Equipe Garibaldi per superare i padroni di casa della Legnanese che, grazie alle reti di Macrì e Favareto, fanno concludere la combattuta sfida con il risultato di 2-2.

Situazione di equilibrio non solo presente nel match disputato a Legnano ieri pomeriggio ma anche nella classifica del girone V della seconda categoria di Varese dove le due squadre rivali si contengono momentaneamente la parte bassa al dodicesimo posto con entrambe a solamente 10 punti conquistati in queste prime nove partite disputate.