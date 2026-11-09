Calcio

SARONNO – Una domenica ricca di gol e risultati importanti per il calcio del Saronnese. In Eccellenza il Fbc Saronno supera 2-0 la Besnatese con reti di Giudici e Favilla, mentre la Caronnese travolge 5-0 l’Aurora Cantalupo. Si sblocca anche l’Ardor Lazzate, che vince 3-0 ad Assago. In Promozione il Ceriano Laghetto si aggiudica per 1-0 il derby con lo Sc United, mentre nelle categorie inferiori spiccano il 5-0 del Cistellum all’Ispra e il 4-0 dell’Azzurra Mozzate al Calcio San Giorgio. Giornata negativa invece per la Varesina in serie D.

Serie D: Varesina battuta in rimonta a Coriano

Nell’undicesima giornata del girone D la Varesina perde 2-1 sul campo del Tropical Coriano. I rossoblù passano in vantaggio dopo appena due minuti con Grassi, ma subiscono la rimonta dei padroni di casa, trascinati dalla doppietta di Iacovoni all’11’ e al 19′ del primo tempo. La formazione di Venegono Superiore resta così ferma a 11 punti, nelle zone basse della classifica.

In vetta la Pistoiese mantiene il comando con 28 punti, davanti al Lentigione a 24 e alla Pro Patria a 21. La Solbiatese vince 1-0 a Pontedera e sale a 17 punti, mentre il Varese pareggia 2-2 con il Sant’Angelo.

Classifica girone D: Pistoiese 28 punti; Lentigione 24; Pro Patria 21; Castellanzese e Casatese Merate 19; Pro Sesto 18; Cittadella Modena e Solbiatese 17; Sant’Angelo e Crema 15; Varese e Pavia 14; Correggese 12; Varesina 11; Tropical Coriano 9; Pontedera 7; Arconatese 6; Oltrepò 5.

Approfondimento: Varesina sconfitta a Coriano, tutti i risultati e la classifica.

Eccellenza: sorridono Saronno, Caronnese e Ardor Lazzate

Nel girone A il Fbc Saronno conquista tre punti importanti battendo 2-0 la Besnatese allo stadio Colombo Gianetti. Giudici sblocca il risultato al 18′ del primo tempo, mentre Favilla firma il raddoppio al 42′ della ripresa, appena dieci secondi dopo il suo ingresso in campo. Da segnalare anche il debutto in biancoceleste del giovane difensore Renner, rimasto in campo per tutta la partita.

Travolgente la Caronnese, che supera 5-0 l’Aurora Cantalupo. I rossoblù di Andrea Tomasoni chiudono praticamente i conti nei primi venti minuti grazie alla doppietta di Palma e alle reti di Giangaspero e Pliscovaz. Nella ripresa completa la cinquina Di Quinzio.

Prima vittoria stagionale per l’Ardor Lazzate, che nel giorno del ritorno di Mavillo Gheller in panchina espugna Assago con un netto 3-0. A segno De Milato, Vavassori e Cazzaniga.

In testa restano appaiate Legnano e Rhodense con 23 punti. La Caronnese è quarta con 17, mentre il Fbc Saronno raggiunge il Barona Sporting a quota 15.

Classifica girone A: Legnano e Rhodense 23 punti; Baranzatese 19; Caronnese 17; Barona Sporting e Fbc Saronno 15; Tribiano 14; Academy Calvairate 13; Sedriano 12; Vergiatese 10; Lentatese 9; Aurora Cantalupo 8; Ardor Lazzate 7; Magenta e Besnatese 5; Assago 2.

Approfondimenti: Caronnese travolgente contro l’Aurora Cantalupo e Fbc Saronno-Besnatese, la diretta della giornata.

Promozione: Ceriano vince il derby, sconfitte Universal e Rovellasca

Nel girone B il Ceriano Laghetto conquista il derby contro lo Sc United, imponendosi per 1-0 grazie al gol di Ravasi dopo cinque minuti. Le due squadre si ritrovano così appaiate a 11 punti.

Sconfitta di misura per l’Universal Solaro di Simone Broccanello, battuta 1-0 dal Morazzone con rete di Carnelli al 20′ della ripresa. Pesante battuta d’arresto anche per il Rovellasca, superato in casa per 5-1 dall’Accademia Inveruno: per i comaschi gol di D’Agostino, mentre gli ospiti vanno a segno con Folla, autore di una doppietta, Chiesa, Rondanini e Lasi.

Il Morazzone sale in testa alla classifica con 17 punti, seguito da Sestese, Accademia Bustese e Castanese a quota 15.

Classifica girone B: Morazzone 17 punti; Sestese, Accademia Bustese e Castanese 15; Gallarate, Meda e Gavirate 14; Accademia Inveruno e Marnate Gorla 13; Accademia BMV 12; Sc United e Ceriano Laghetto 11; Base 96 10; Universal Solaro e Rovellasca 9; Luino 5.

Approfondimento: Ceriano-Sc United e le altre sfide della giornata.

Prima categoria: Cistellum a valanga, Tradate sconfitto

Nel girone H il Cistellum travolge 5-0 l’Ispra con due doppiette degli ex saronnesi Iacovelli e Maugeri e una rete di Simone. Una vittoria che porta i cislaghesi a 11 punti e consente loro di risalire la graduatoria.

Niente da fare invece per il Tradate, sconfitto in casa per 2-1 dal Brebbia nonostante la rete di Leone. I tradatesi restano a quota 9.

Al comando della classifica la Cantello Belfortese con 22 punti, davanti alla Valcuviana a 20.

Classifica girone H: Cantello Belfortese 22 punti; Valcuviana 20; Accademia Verbano Caravate 15; Ispra Calcio e San Michele Calcio 14; Città di Samarate 13; Calcio Bosto e Faloppiese Olgiate Ronago 12; Cistellum 2016 11; Brebbia 2019, Valceresio A. Audax e Union Valleolona 10; Tradate, Cedratese e Cdg Veniano 9; Laveno Mombello 7.

Approfondimento: Cistellum travolgente, doppiette di Iacovelli e Maugeri.

Seconda categoria: Azzurra Mozzate protagonista, pari nel derby Amor-Pro Juventute

Nel girone G sconfitta casalinga per la Gerenzanese, battuta 4-1 dalla Vasca 1986. Ai padroni di casa non basta il gol di Canavesi. In classifica guida la Guanzatese con 22 punti, mentre la Gerenzanese resta a 12.

Nel girone K continua il buon momento del Dal Pozzo, vittorioso per 2-1 sul Cuggiono nell’anticipo del sabato. La formazione saronnese è terza con 19 punti, mentre al comando c’è la Victor Rho con 27.

Nel girone R giornata negativa per Cogliatese e Cgds Misinto. La Cogliatese perde 3-0 sul campo della Gerardiana Monza, mentre il Misinto viene sconfitto in casa per 2-1 dalla Juvenilia. Entrambe le squadre restano a 12 punti, mentre in vetta c’è il Cesano Maderno con 21.

Nel girone V finisce 1-1 il derby tra Amor Sportiva e Pro Juventute Uboldo, con reti di Lazarov per i padroni di casa e Dalzovo per gli ospiti. Grande vittoria dell’Azzurra Mozzate, che supera 4-0 il Calcio San Giorgio grazie ai gol di Nazoume, Kiemtore, Panuccio su rigore e Clerici. Pareggio per 2-2 dell’Equipe Garibaldi sul campo della Legnanese, con reti saronnesi di Borsetti e Scatigna.

In testa al girone V resta l’Union Villa Cassano con 19 punti, seguito dal Vanzaghello a 18 e dal Lonate Ceppino a 17.

Classifica girone V: Union Villa Cassano 19 punti; Vanzaghello 18; Lonate Ceppino 17; Amor Sportiva 15; Pro Juventute 14; San Marco, Arsaghese e Calcio Olgiate 13; Azzurra Mozzate e Ardor 12; Amici dello Sport 11; Equipe Garibaldi e Legnanese 10; Torino Club Marco Parolo 8; Calcio San Giorgio 7; Busto 81 Calcio 5.

Approfondimento: Derby Amor-Pro Juventute, goleada Azzurra e successo Dal Pozzo.

(foto Letizia Elli: una fase del match del Fbc Saronno)

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