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CASTIGLIONE OLONA – Una serata dedicata alla salute, alla prevenzione e alla solidarietà, con il coinvolgimento di associazioni, volontari ed esperti. Si è svolto nei giorni scorsi al Castello Monteruzzo di via Monteruzzo 1 l’«Aperitivo del benessere», iniziativa che ha riunito le comunità di Castiglione Olona, Venegono e Gornate Olona per promuovere corretti stili di vita e rafforzare la collaborazione tra le realtà del territorio.

L’incontro è stato un’occasione di confronto sull’importanza della prevenzione e dell’attenzione alla salute, ma anche sul ruolo fondamentale del volontariato nell’assistenza e nel sostegno alle persone ammalate. Tra le protagoniste della serata Adele Patrini, presidente di Caos, e Adalisa Corbetta, presidente di In Valbossa, che hanno portato le proprie testimonianze raccontando l’impegno quotidiano delle rispettive associazioni. Un contributo che ha permesso di approfondire il valore della solidarietà e delle reti di supporto per chi affronta situazioni di difficoltà legate alla malattia.

Spazio anche agli interventi di Marco Rossi, Sabrina Cicolini e Donatello Floris, che hanno condiviso conoscenze ed esperienze sui temi dell’alimentazione, dell’attività fisica e della consapevolezza personale, sottolineando quanto le abitudini quotidiane possano contribuire al benessere e alla prevenzione.

L’iniziativa ha rappresentato anche un momento di collaborazione tra Castiglione Olona, Venegono e Gornate Olona, accomunati dall’obiettivo di promuovere la salute attraverso il coinvolgimento delle associazioni e dei cittadini. Dal Comune di Castiglione Olona è arrivato un ringraziamento ai relatori, ai volontari e a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’appuntamento, ribadendo l’importanza di fare rete per costruire una comunità sempre più attenta al benessere delle persone.

(foto di gruppo alla serata)

09112026