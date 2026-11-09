Politica

GERENZANO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Centrodestra Gerenzano in risposta alla maggioranza, relativamente il tema della sicurezza.

Nel corso del Consiglio comunale del 27 ottobre, il capogruppo della maggioranza Insieme e Libertà per Gerenzano, intervenendo sul tema della sicurezza, ha definito “basate su fondamenti fragili” le critiche sollevate dalle opposizioni, aggiungendo che sul tema sarebbe già iniziata la campagna elettorale da parte di gruppi politici con pochi altri argomenti per criticare l’Amministrazione. Riteniamo doveroso replicare, soprattutto per chiarire alcune differenze politiche che non possono essere ignorate e denunciare un tentativo di accomunare chi da sempre ha fatto un’opposizione determinata e competente a chi, invece, ha sempre fatto da stampella alla maggioranza, votando a favore di tutto ciò che quest’ultima ha portato all’ordine del giorno del Consiglio comunale.

La nostra opposizione ha sempre mantenuto una linea coerente e rigorosa. Il nostro gruppo consiliare Centrodestra Gerenzano svolge da almeno 14 anni un’opposizione critica e coerente nei confronti delle scelte amministrative e politiche di questa Amministrazione. Noi, per esempio, non abbiamo mai votato a favore dei bilanci comunali, proprio perché li consideriamo lo strumento attraverso il quale vengono definite le scelte politiche della maggioranza e distribuite le risorse del paese. Non riteniamo quindi corretto essere accomunati al consigliere Mattia Falduto di Fratelli d’Italia e alla consigliera Lisa Molteni di Idee in Comune, che nel corso degli ultimi quattro anni hanno sostenuto numerosi provvedimenti della maggioranza, votando a favore anche dei bilanci comunali.

Ricordiamo inoltre che sindaco e assessori hanno più volte espresso pubblicamente apprezzamenti nei loro confronti per l’atteggiamento collaborativo dimostrato in Consiglio comunale. Riteniamo quindi contraddittorio che oggi si tenti di accomunare percorsi politici così differenti, senza considerare le posizioni mantenute nel corso della legislatura.

La maggioranza dovrebbe assumersi la responsabilità delle relazioni politiche che ha costruito in questi anni.

NON SOLO SICUREZZA: LE CRITICITÀ AMMINISTRATIVE SONO MOLTISSIME

Respingiamo anche l’accusa secondo cui il tema della sicurezza sarebbe diventato un pretesto per anticipare la campagna elettorale, in assenza di altri argomenti per criticare l’Amministrazione comunale.

Le problematiche che abbiamo evidenziato nel corso degli anni riguardano numerosi aspetti della vita amministrativa di Gerenzano: le criticità legate alla farmacia comunale, la carenza di personale negli uffici, la scarsa manutenzione del verde e del patrimonio pubblico, la difficoltà di individuare entrate alternative a imposte e tasse, l’aumento della Tari nonostante le criticità ancora presenti nella pulizia e nel decoro del paese.

Abbiamo inoltre più volte denunciato la mancanza di opere pubbliche realmente strategiche e significative per Gerenzano nel corso di questi anni, oltre alle difficoltà nel rapporto tra Amministrazione e cittadini.

Sono temi che abbiamo affrontato ripetutamente nei nostri interventi consiliari e che dimostrano come la nostra attività di opposizione non si sia mai limitata alla sola questione della sicurezza.

Il nostro compito è fare opposizione, non cercare consensi a qualsiasi costo. La sicurezza è un problema serio che merita attenzione e risposte concrete, ma non è certamente l’unico aspetto sul quale chiediamo conto all’Amministrazione. Da oltre 14 anni il nostro gruppo porta avanti una linea politica riconoscibile, senza cambiare posizione a seconda delle convenienze del momento. Non abbiamo bisogno di inventare argomenti per criticare chi amministra Gerenzano: le questioni da affrontare sono numerose e continueremo a evidenziarle, chiedendo risposte concrete nell’interesse del paese e dei suoi cittadini.

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