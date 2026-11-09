Primo piano

CESATE – Una petizione al sindaco per salvare la scuola dell’infanzia San Francesco, evitare il trasferimento di 48 bambini e salvaguardare il posto di lavoro di 10 dipendenti. È l’iniziativa avviata dopo l’annuncio della Parrocchia che, il 4 novembre, ha comunicato la chiusura definitiva della storica scuola paritaria al termine dell’anno scolastico in corso.

Una notizia che ha messo in allarme le famiglie e che ha portato alla mobilitazione per chiedere un intervento concreto dell’Amministrazione comunale. La petizione, presentata ai sensi dell’articolo 8 dello Statuto comunale, contiene quattro richieste precise rivolte al sindaco, con l’obiettivo di individuare una soluzione prima dell’apertura delle iscrizioni per il prossimo anno scolastico.

La prima proposta è che il Comune valuti la possibilità di assumere direttamente la gestione della scuola, anche soltanto in parte. I promotori chiedono di prendere in considerazione soluzioni miste, capaci di garantire la continuità dell’attività educativa nella sede attuale e, contemporaneamente, di tutelare il personale.

La seconda strada indicata riguarda il sostegno economico. In alternativa alla gestione comunale, viene chiesto di aumentare il contributo previsto dalla convenzione con la scuola oppure di prevedere un finanziamento straordinario per consentire alla San Francesco di proseguire la propria attività.

Un altro punto centrale è la richiesta di aprire un tavolo ufficiale tra Comune, Parrocchia e Diocesi. L’obiettivo è esaminare la situazione economica dell’istituto e verificare quali interventi possano scongiurarne la chiusura.

Infine, i promotori chiedono al sindaco una risposta motivata entro 30 giorni. Una scadenza legata soprattutto alle esigenze delle famiglie: a gennaio si apriranno infatti le iscrizioni per l’anno scolastico 2027/2028 e i genitori hanno bisogno di sapere se potranno continuare a contare sulla San Francesco oppure se dovranno cercare una sistemazione alternativa per i propri figli.

La petizione sottolinea anche il valore della scuola per la comunità cesatese. La San Francesco viene descritta come un presidio educativo storico e un punto di riferimento per tante famiglie del paese.

La mobilitazione punta dunque a evitare che la chiusura annunciata diventi definitiva, chiedendo alle istituzioni di valutare tutte le possibilità disponibili per mantenere aperta la scuola.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09