Cronaca

GERENZANO – Incidente stradale nel pomeriggio di domenica 8 novembre a Gerenzano, dove un giovane di 19 anni è stato investito da un veicolo in via Cervinia. L’allarme è scattato alle 14.15, con l’attivazione dei soccorsi da parte della centrale operativa di Areu. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce rossa di Lomazzo, mentre sono stati allertati anche i carabinieri della compagnia di Saronno per gli accertamenti sulla dinamica dell’accaduto.

Il ragazzo è stato assistito dal personale sanitario e successivamente trasportato all’ospedale di Saronno, dove è arrivato in codice verde, indicativo di condizioni non gravi. Restano da chiarire le circostanze dell’investimento.

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(foto archivio: ambulanza della Cri)

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