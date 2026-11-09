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SARONNO – Tra le notizie che hanno richiamato maggiormente l’attenzione dei lettori ieri, 8 novembre, ci sono il controllo della polizia locale in uno studio dentistico cittadino, concluso con una denuncia e il sequestro dei locali, l’episodio del falò acceso nel sottopasso della stazione e la manifestazione per la sicurezza organizzata in centro. Spazio anche al ricordo del professor Luigi Ferioli da parte di Laura Succi.

Continuava a ricevere pazienti e a effettuare prestazioni nonostante l’attività fosse stata sospesa dall’Ats Insubria per carenze sanitarie. È quanto hanno scoperto gli agenti della polizia locale durante un controllo effettuato il 5 novembre in uno studio odontoiatrico di Saronno. Dagli accertamenti è emerso anche che il professionista risultava sospeso dall’esercizio della professione. Gli agenti hanno riscontrato irregolarità nella documentazione, nelle attrezzature e nelle condizioni igieniche dei locali. Al termine dell’intervento il medico è stato denunciato all’autorità giudiziaria e l’immobile sottoposto a sequestro penale.

Un uomo, all’apparenza senza fissa dimora, ha acceso un piccolo fuoco nel sottopasso pedonale di via I Maggio, nei pressi della stazione centrale di Saronno. L’episodio, avvenuto nei giorni scorsi durante la mattinata, ha attirato l’attenzione dei passanti, che hanno notato il fumo propagarsi lungo il collegamento pedonale. L’uomo avrebbe allestito una sorta di bivacco per cercare di scaldarsi. La presenza delle fiamme in uno spazio chiuso e frequentato da pendolari e cittadini ha suscitato preoccupazione, riportando l’attenzione sulle condizioni dell’area della stazione.

Un corteo ha attraversato sabato 7 novembre il centro di Saronno, dopo il ritrovo in piazza Libertà. La manifestazione, organizzata da Michele Castelli, è stata dedicata alla solidarietà alle forze dell’ordine e alle preoccupazioni dei cittadini sul tema della sicurezza. I partecipanti hanno sfilato dietro uno striscione dedicato agli operatori impegnati nella tutela della comunità. Nel corso degli interventi conclusivi, Castelli ha richiamato le testimonianze raccolte durante la mattinata, parlando di persone che provano timore anche quando escono di casa. Alla manifestazione ha partecipato anche la consigliera regionale Romana Dell’Erba.

Un ricordo personale e affettuoso quello dedicato da Laura Succi, ex assessore alla Cultura di Saronno, al professor Luigi Ferioli, scomparso nei giorni scorsi. Socio Unitre dal 1994, per oltre trent’anni aveva condiviso la propria passione per l’astronomia con centinaia di persone, accompagnando il percorso dell’associazione anche attraverso il coinvolgimento di nuovi studiosi e docenti volontari. Succi ne ha ricordato non soltanto la competenza e la disponibilità, ma soprattutto il carattere sorridente, la capacità di stare con gli altri e la saggezza dei suoi consigli.

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