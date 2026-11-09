Città

SARONNO – Il palaghiaccio di Varese, rinnovato con un investimento di circa 10 milioni di euro, e la nuova arena di Cantù, un progetto da 50 milioni. Sono i due esempi da cui parte la riflessione di Matteo Sabatti, consigliere comunale di Insieme per crescere con delega allo sport, sul futuro degli impianti sportivi e sulle possibilità di collaborazione tra pubblico e privato anche a Saronno.

L’occasione è stata la partecipazione a un incontro dedicato al Partenariato pubblico privato (Ppp) applicato alle strutture sportive, ospitato all’Acinque Ice Arena di Varese. Un appuntamento che ha permesso di approfondire modalità di finanziamento e gestione degli impianti, in un momento in cui le risorse pubbliche disponibili sono sempre più limitate.

“Ho partecipato con piacere all’incontro sul Partenariato Pubblico Privato (Ppp) applicato agli impianti sportivi, ospitato all’Acinque Ice Arena di Varese” racconta Sabatti.

Il consigliere si sofferma in particolare sull’esperienza varesina. “Il palaghiaccio di Varese è stato completamente rinnovato grazie a un project financing tra Comune di Varese e Acinque. Un investimento di circa 10 milioni di euro che ha permesso di rendere l’impianto un’eccellenza del territorio. Venendo addirittura scelto dalla federazione giapponese come base per le Olimpiadi invernali. Oggi viene utilizzato tutti i giorni da famiglie e atleti del territorio”.

Un secondo esempio arriva da Cantù, dove è in corso il progetto di una nuova arena sportiva. “Un altro esempio è la Cantù Arena, nuova arena da circa 50 milioni di euro, realizzata e gestita da un consorzio di aziende del territorio. Un struttura che permetterà alle società del territorio di allenarsi in un impianto veramente innovativo”.

Due esperienze che, secondo Sabatti, mostrano come la collaborazione con le realtà economiche del territorio possa offrire nuove opportunità per lo sport. Il tema riguarda anche Saronno, dove la disponibilità e la qualità degli spazi destinati alle associazioni sportive rappresentano una questione importante per la città. “In un periodo in cui le risorse per le strutture sportive sono sempre più scarse, alcune amministrazioni vicine a Saronno hanno scelto di pensare in grande. Lavorando con gli attori del territorio, stanno garantendo spazi nuovi, moderni e funzionali per le società sportive“.

La riflessione si chiude con un’indicazione sul ruolo che, secondo il consigliere, dovrebbero assumere le amministrazioni locali: “Questo deve essere il ruolo degli enti locali, favorire meccanismi che garantiscano la sostenibilità economica degli impianti e, allo stesso tempo, tutelino il valore sociale dello sport”.

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