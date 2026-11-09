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SARONNO – Lunedì 9 novembre, secondo le previsioni di 3B Meteo, a Saronno la giornata inizierà con nubi sparse alternate a schiarite, ma la nuvolosità aumenterà gradualmente fino a portare cieli coperti e deboli piogge in serata. Le precipitazioni previste sono contenute, circa 0,3 millimetri. La temperatura massima raggiungerà i 10°C, mentre la minima scenderà a 5°C. Lo zero termico si attesterà a 2.310 metri. Non sono previste allerte meteo.

I venti saranno deboli: al mattino soffieranno da Nord, mentre nel pomeriggio ruoteranno da Sud-Sudest. Il tempo tenderà dunque a peggiorare con il passare delle ore, con le prime deboli precipitazioni attese in serata.

In Lombardia una circolazione depressionaria porterà molte nubi già dal mattino, con un peggioramento dal pomeriggio e deboli piogge sparse. Sulle basse pianure occidentali il cielo sarà grigio per l’intera giornata, con precipitazioni in serata; su quelle orientali le piogge arriveranno dal pomeriggio. Nuvolosità in aumento anche sulle zone pedemontane, sulle alte pianure e sulle Orobie, con deboli fenomeni dal pomeriggio. Sulle Prealpi occidentali le schiarite iniziali lasceranno gradualmente spazio a cieli molto nuvolosi. Sulle Prealpi orientali le precipitazioni potranno intensificarsi in serata, con rovesci anche temporaleschi. Sulle Alpi Retiche, infine, le piogge deboli sono attese in serata dopo un inizio di giornata più soleggiato. I venti saranno molto deboli, inizialmente dai quadranti nord-orientali e poi meridionali. Lo zero termico si manterrà intorno ai 2.200 metri.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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