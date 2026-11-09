Città

SARONNO – Nuovi interventi in arrivo sulle strade cittadine. Dopo le asfaltature e il rifacimento dei marciapiedi che hanno interessato undici vie nel corso del 2026, il Comune prepara una nuova fase di manutenzioni. Si partirà già a novembre dalle rotatorie, con un investimento di circa 50mila euro, mentre altri lavori interesseranno progressivamente i quartieri della città.

I nuovi interventi: si parte dalle rotatorie

Il primo appuntamento è previsto per novembre, quando prenderanno il via i lavori di sostituzione della segnaletica verticale deteriorata nelle rotatorie cittadine. L’intervento, dal valore complessivo di circa 50mila euro, riguarderà i cartelli che necessitano di essere rinnovati.

Non sarà però l’unico cantiere in programma. L’Amministrazione comunale ha annunciato ulteriori interventi di manutenzione puntuale in diverse vie di Saronno. La programmazione terrà conto anche delle segnalazioni dei cittadini, con l’obiettivo di intervenire sulle situazioni che presentano maggiori criticità. Per questi nuovi lavori non sono ancora stati comunicati l’elenco delle strade interessate e un calendario dettagliato.

Un elemento importante riguarda le condizioni meteorologiche: tutti gli interventi saranno eseguiti soltanto con tempo favorevole. In caso di pioggia o condizioni incompatibili con le lavorazioni, i cantieri saranno rinviati e riprogrammati.

Il bilancio del 2026: asfaltature in sette vie

La nuova programmazione arriva dopo una serie di interventi già completati nel corso dell’anno. Sul fronte delle asfaltature, i lavori hanno interessato sette strade cittadine: via Colombo, via Marconi, via Visconti, via Sabotino, via Podgora, via Gabriele D’Annunzio e via Busnelli.

Si tratta di opere di manutenzione stradale inserite nel programma comunale per migliorare le condizioni della viabilità e la sicurezza degli spostamenti.

Marciapiedi sistemati in quattro strade

Un secondo capitolo dei lavori conclusi riguarda i percorsi pedonali e l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Gli interventi hanno interessato quattro vie: Legnani, Volonterio, Varese e Ramazzotti. L’obiettivo è rendere gli spazi pubblici più accessibili e agevolare gli spostamenti a piedi, in particolare per le persone con difficoltà motorie, gli anziani e chi utilizza passeggini o ausili per la mobilità.

Complessivamente, dunque, sono undici le vie cittadine interessate dalle due principali categorie di opere concluse nel 2026.

Ora la nuova fase di manutenzioni

Con la chiusura di questi interventi, l’attenzione si sposta sui prossimi cantieri. La novità immediata riguarda le rotatorie, ma il programma annunciato dal Comune prevede anche ulteriori manutenzioni distribuite sul territorio.

Restano da conoscere le strade che saranno coinvolte, le tempistiche dei singoli lavori e gli eventuali effetti sulla circolazione. Dettagli importanti per residenti e automobilisti, soprattutto nelle zone dove saranno aperti i nuovi cantieri.

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