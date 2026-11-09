Cronaca

SARONNO – Due interventi dei soccorritori per altrettanti casi di intossicazione etilica nel fine settimana a Saronno. Le ambulanze sono state chiamate in due diverse zone della città, tra sabato pomeriggio e la notte di domenica, per assistere persone che avevano accusato malori legati al consumo di alcolici.

Il primo episodio si è verificato sabato alle 16.30 in piazza Santuario, dove sono intervenuti i volontari della Croce rossa e i carabinieri per soccorrere un uomo in difficoltà a causa di un’intossicazione etilica. Dopo l’assistenza ricevuta sul posto, le sue condizioni sono migliorate e non si è reso necessario il trasferimento in ospedale.

Il secondo intervento è avvenuto nella notte di domenica, alle 2.30, in via Maestri del Lavoro. Alla centrale operativa del 118 è arrivata una richiesta di soccorso per un ragazzo di 21 anni che accusava un malore. Sul posto è stata inviata un’ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella. Anche in questo caso i sanitari hanno riscontrato un’intossicazione etilica. Il giovane, le cui condizioni non sono apparse gravi, è stato assistito e successivamente accompagnato all’ospedale di Saronno per gli accertamenti e le cure del caso.

Entrambi gli episodi si sono dunque conclusi senza conseguenze gravi, ma hanno richiesto l’intervento dei mezzi di emergenza.

09112026