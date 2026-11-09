Saronno, gli studenti diventano guide per i più giovani: Lucy Sasso racconta Next School
9 Novembre 2026
SARONNO – Studenti che diventano guide per un giorno, raccontano la propria scuola e rispondono alle domande dei ragazzi più giovani, alle prese con una delle prime scelte importanti del loro percorso formativo. È questo uno degli aspetti di Next School, l’open day dedicato alle scuole superiori del territorio, al quale ha partecipato anche l’assessora comunale Lucy Sasso.
A raccontare la propria esperienza è stata la stessa esponente della Giunta, con un post condiviso su Facebook nel quale ha sottolineato il valore dell’iniziativa e soprattutto il ruolo da protagonisti degli studenti.
“È sempre bello vedere studentesse e studenti mettersi in gioco, raccontare la propria esperienza e diventare, per un giorno, guide e punti di riferimento per chi si prepara a scegliere la scuola superiore”.
Un’occasione di orientamento che permette ai ragazzi di conoscere i diversi indirizzi di studio, confrontarsi con chi già frequenta le scuole e raccogliere informazioni utili per una decisione che coinvolge anche le famiglie.
“Un passaggio importante, fatto di curiosità, aspettative e tante domande. E poter ascoltare direttamente chi quel percorso lo sta già vivendo può fare davvero la differenza” ha evidenziato Sasso.
L’assessora ha voluto anche ringraziare chi ha contribuito alla realizzazione dell’appuntamento: “Un grande grazie a tutte le scuole partecipanti, ai dirigenti, ai docenti e soprattutto agli studenti e alle studentesse che hanno contribuito a rendere possibile questa giornata”.
Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche a Informagiovani Saronno, impegnato nell’organizzazione e nell’accompagnamento dell’iniziativa.
Nelle parole dell’assessora, infine, una riflessione sul significato dell’orientamento scolastico per il futuro dei giovani e del territorio.
“Investire nell’orientamento significa aiutare i più giovani a scegliere con maggiore consapevolezza il proprio futuro. E significa anche costruire un territorio in cui le opportunità formative siano conosciute, accessibili e valorizzate”.
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