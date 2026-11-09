Città

SARONNO – Studenti che diventano guide per un giorno, raccontano la propria scuola e rispondono alle domande dei ragazzi più giovani, alle prese con una delle prime scelte importanti del loro percorso formativo. È questo uno degli aspetti di Next School, l’open day dedicato alle scuole superiori del territorio, al quale ha partecipato anche l’assessora comunale Lucy Sasso.

A raccontare la propria esperienza è stata la stessa esponente della Giunta, con un post condiviso su Facebook nel quale ha sottolineato il valore dell’iniziativa e soprattutto il ruolo da protagonisti degli studenti.

“È sempre bello vedere studentesse e studenti mettersi in gioco, raccontare la propria esperienza e diventare, per un giorno, guide e punti di riferimento per chi si prepara a scegliere la scuola superiore”.

Un’occasione di orientamento che permette ai ragazzi di conoscere i diversi indirizzi di studio, confrontarsi con chi già frequenta le scuole e raccogliere informazioni utili per una decisione che coinvolge anche le famiglie.

“Un passaggio importante, fatto di curiosità, aspettative e tante domande. E poter ascoltare direttamente chi quel percorso lo sta già vivendo può fare davvero la differenza” ha evidenziato Sasso.

L’assessora ha voluto anche ringraziare chi ha contribuito alla realizzazione dell’appuntamento: “Un grande grazie a tutte le scuole partecipanti, ai dirigenti, ai docenti e soprattutto agli studenti e alle studentesse che hanno contribuito a rendere possibile questa giornata”.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche a Informagiovani Saronno, impegnato nell’organizzazione e nell’accompagnamento dell’iniziativa.

Nelle parole dell’assessora, infine, una riflessione sul significato dell’orientamento scolastico per il futuro dei giovani e del territorio.

“Investire nell’orientamento significa aiutare i più giovani a scegliere con maggiore consapevolezza il proprio futuro. E significa anche costruire un territorio in cui le opportunità formative siano conosciute, accessibili e valorizzate”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09