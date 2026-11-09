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SARONNO – Il Natale è ancora lontano, ma nel centro storico di Saronno si comincia già a respirare l’atmosfera delle feste. Quest’anno si è giocato d’anticipo con l’installazione delle luminarie natalizie, che nei primi giorni di novembre hanno già fatto la loro comparsa in numerose vie e piazze della città.

Le decorazioni sono state collocate in buona parte del centro, dalla zona pedonale alle strade limitrofe. Si possono già vedere in via Padre Monti, piazza Portici, corso Italia e via Caduti Saronnesi, oltre che in altri punti del cuore cittadino.

Per il momento le luminarie sono ancora spente, ma la loro presenza non è passata inosservata e cresce la curiosità di vedere quale sarà l’effetto complessivo quando verranno accese, dando ufficialmente il via all’atmosfera natalizia. Anche quest’anno è stata scelta una soluzione uniforme per le diverse vie del centro, come già avvenuto in passato, in modo da creare continuità nell’allestimento. Le strutture, montate trasversalmente sopra le strade, sono composte da telai metallici rettangolari con decorazioni luminose a forma di grandi stelle a cinque punte, accompagnate da motivi geometrici e festoni che si sviluppano orizzontalmente. Un disegno semplice e riconoscibile, destinato a ripetersi lungo le vie interessate.

L’installazione anticipata consente dunque di avere già predisposta una parte importante degli addobbi in vista delle festività di dicembre. Ora resta da scoprire quando arriverà il momento dell’accensione, che trasformerà le decorazioni già visibili durante il giorno in uno degli elementi caratteristici del Natale saronnese.

(foto: le luminarie sono già tornate in centro a Saronno)

07112026