Saronnese

UBOLDO – Il supermercato è aperto, la rotonda tra via IV Novembre e via Legnano è ancora incompleta e, dopo 29 giorni di attesa, arriva la risposta del sindaco Luigi Clerici. Una spiegazione che chiama in causa i ritardi negli interventi di Snam Rete Gas ed E-Distribuzione, ma che non convince Uboldo Civica. Il gruppo di opposizione torna all’attacco dell’Amministrazione comunale, contestando la scelta di consentire l’apertura dell’attività commerciale con il cantiere ancora in corso e una viabilità provvisoria.

A riaccendere il confronto è proprio Uboldo Civica, che ha condiviso sui social la lettera inviata dal primo cittadino in risposta a un’interrogazione scritta sulla situazione della rotatoria e sull’apertura del supermercato. Nella comunicazione, datata 29 ottobre, Clerici ricostruisce le ragioni del mancato completamento dell’opera.

“I tempi per la realizzazione della rotatoria, come previsto nella convenzione adottata nelle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 42 del 28/11/2024 e 44 del 23/12/2024 e approvata definitivamente con Delibera Consiglio Comunale n. 11 del 30/05/2025, non venivano rispettati in quanto Snam Rete Gas, non ha ultimato la posa di tubazione ad alta pressione sulla dorsale ubicata sulla ex SS527, e E-Distribuzione non ha ultimato le opere di allaccio alla nuova cabina elettrica, realizzata in cava Fusi, così da permettere la demolizione della vecchia cabina posta sul sedime stradale che impedisce di fatto l’ultimazione della rotatoria in progetto”.

“Non è imputabile, quindi, al soggetto attuatore la realizzazione integrale della rotonda. Infatti, egli ha costruito parte di quanto previsto sul sedime stradale possibile, in attesa che siano ultimati gli interventi di Snam ed E-Distribuzione per completare le opere”.

Le misure provvisorie per consentire l’apertura

Nella seconda parte della risposta, Clerici affronta il tema della sicurezza stradale e delle modifiche alla circolazione adottate per consentire l’apertura del supermercato nonostante i lavori incompleti.

“Sono state valutate, adottate ed autorizzate dagli Uffici Comunali preposti le misure viabilistiche necessarie all’apertura del supermercato, pianificando sulla ex SS527 la posa di infrastrutture stradali temporanee realizzate con barriere in plastica tipo New Jersey, spartitraffico in gomma, e nuova segnaletica provvisoria di cantiere, con riduzione della velocità per garantire in sicurezza sia la circolazione sulla ex SS527 stessa, sia l’accesso alla struttura commerciale”.

Una risposta che, dunque, attribuisce il ritardo nel completamento della rotatoria agli interventi ancora da ultimare da parte delle società che gestiscono le infrastrutture e conferma che gli uffici comunali hanno autorizzato le soluzioni temporanee per la viabilità.

Uboldo Civica: “Dopo 29 giorni non risponde alle nostre domande”

Le spiegazioni del sindaco non soddisfano però Uboldo Civica, che accompagna la pubblicazione della lettera con una dura presa di posizione. “Dopo 29 giorni è arrivata una comunicazione del sindaco che, di fatto, non risponde alle nostre domande”.

Secondo il gruppo, la risposta lascia intendere che l’Amministrazione non possa intervenire su scelte che sembrano dipendere sempre da altri soggetti, senza mettere in discussione la decisione di consentire l’apertura del supermercato con la rotonda ancora incompleta. “Amministrare però comporta prendere delle decisioni, come dimostra la stessa costruzione del Tigros, resa possibile solo perché si è decisa una variante al Piano di Governo del Territorio (PGT)”.

L’opposizione insiste soprattutto sulle responsabilità politiche dell’Amministrazione e sulla possibilità di intervenire anche in presenza di difficoltà tecniche.

“Di fronte a problemi tecnici, per ragioni di sicurezza, si può decidere di intervenire sempre, nel rispetto delle leggi e delle convenzioni firmate coi privati, anche quando questi sono grandi proprietari”.

Il nodo della convenzione e delle promesse

Uboldo Civica richiama poi gli accordi sottoscritti per l’insediamento commerciale, sostenendo che la realizzazione della rotatoria fosse prevista come opera necessaria per l’accesso alla struttura. “La convenzione prevedeva la rotonda come opera necessaria all’accesso al supermercato. In aggiunta, il Sindaco aveva affermato a mezzo stampa che la rotonda veniva prima dell’apertura di Tigros. E ci mancava pure”.

Proprio su questo punto si concentra la contestazione politica: non tanto sull’origine dei ritardi tecnici, quanto sulla decisione di autorizzare comunque l’apertura.

“E invece oggi abbiamo il supermercato già operante ma con una rotonda fatta a metà, un cantiere a cielo aperto, una segnaletica complessa e una viabilità scompaginata”.

Il gruppo conclude con una serie di domande rivolte direttamente al primo cittadino.

“E’ questo assumersi responsabilità? Significa forse, contrariamente a patti e promesse, lasciar aprire un supermercato anche di fronte a una viabilità incompleta e scompaginata? Cosa significa esattamente per l’Amministrazione Clerici la parola ‘amministrare’?”.