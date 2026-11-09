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VENEGONO INFERIORE – Una sorta di discarica di biciclette abbandonate nei boschi, alcune ormai ridotte a rottami e prive di componenti come selle e ruote. È quanto segnalato da un cittadino attraverso il gruppo Facebook «Sei di Venegono Inferiore se…», con un messaggio accompagnato da alcune fotografie e dalle indicazioni per individuare il luogo del ritrovamento. Le biciclette si troverebbero a poca distanza dal cartello numero 3 del Sentiero delle Tracce, in un’area boschiva frequentata anche da chi passeggia lungo i percorsi naturalistici della zona. «Sembra esserci una discarica di biciclette. Si possono recuperare? Magari il proprietario riconosce una bici», scrive l’autore della segnalazione, facendo notare che alcuni mezzi sono ormai senza sella e senza ruote.

Non è escluso che almeno una parte delle biciclette possa essere di provenienza furtiva. In passato, infatti, nei boschi del territorio sono stati trovati più volte velocipedi rubati e successivamente abbandonati. Un fenomeno che, in alcuni casi, è stato collegato alla frequentazione delle aree boschive da parte di spacciatori e acquirenti di sostanze stupefacenti, che utilizzano biciclette sottratte ai legittimi proprietari per raggiungere i luoghi dello spaccio, lasciandole poi sul posto. Al momento, tuttavia, non ci sono elementi per stabilire se anche le biciclette segnalate lungo il Sentiero delle Tracce siano state rubate o per ricostruire come siano finite nel bosco.

La segnalazione pone comunque due questioni: la necessità di recuperare i mezzi abbandonati, evitando che l’area si trasformi in un deposito di rifiuti, e la possibilità che qualche proprietario riconosca la propria bicicletta tra quelle fotografate. Un eventuale controllo potrebbe consentire di verificare la provenienza dei mezzi e valutare le modalità del loro recupero.

09112026