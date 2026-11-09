Solaro

SOLARO – Si è chiusa la scorsa settimana con un accordo la lunga vertenza Electrolux, che ha coinvolto anche il territorio saronnese per la presenza dello stabilimento di Solaro. Dopo settimane di trattative al ministero delle Imprese e del Made in Italy, l’intesa prevede la salvaguardia di tutti gli stabilimenti italiani del gruppo, nuovi investimenti per oltre 100 milioni di euro e una significativa riduzione degli esuberi inizialmente annunciati. A fare il punto è stato il ministro Adolfo Urso, con un messaggio pubblicato sui propri canali social.

«Su Electrolux abbiamo raggiunto l’obiettivo: un accordo che tutela i lavoratori e salvaguarda tutti gli stabilimenti in Italia, con oltre 100 milioni di euro di investimenti per garantire prospettive produttive di lungo periodo», ha dichiarato il ministro. Uno degli aspetti centrali dell’intesa riguarda la riduzione del numero delle uscite previste. «Ridotti significativamente gli esuberi inizialmente annunciati dall’azienda: da 1.719 a un massimo di 902 uscite, tutte su base volontaria e incentivata, con il sostegno degli ammortizzatori sociali», ha precisato Urso.

Per quanto riguarda gli stabilimenti, il ministro ha confermato il mantenimento delle attività produttive e nuovi impegni sul fronte degli investimenti. «A Porcia si amplia il portafoglio prodotti, consolidando la produzione di lavatrici e lavasciuga su entrambe le piattaforme. Confermati investimenti e prospettive produttive anche a Susegana, Solaro e Forlì».

Particolare attenzione è stata riservata anche al futuro dello stabilimento di Cerreto d’Esi, nelle Marche, per il quale era emersa l’incertezza maggiore. «Per Cerreto d’Esi viene garantita la continuità produttiva, con volumi in linea con quelli attuali e con la media degli ultimi anni, in attesa di una soluzione di reindustrializzazione a tutela dei 149 lavoratori», ha spiegato il ministro. Urso ha poi collegato l’esito della trattativa alle iniziative intraprese dal Governo italiano a livello europeo per sostenere il settore degli elettrodomestici, alle prese con la concorrenza internazionale e le difficoltà del mercato. «L’intesa è anche il frutto dell’azione del nostro Governo in Europa a difesa del settore degli elettrodomestici. Con il nonpaper sostenuto da Francia, Germania, Polonia, Spagna e Slovacchia, l’Italia ha chiesto un piano europeo contro la concorrenza sleale e a sostegno degli investimenti. La disponibilità della Commissione ad agire su queste proposte ha contribuito a riaprire il confronto con Electrolux e a creare le condizioni per la revisione del piano industriale».

Infine, il ministro ha ribadito la necessità di tradurre gli impegni assunti in iniziative concrete per il futuro del comparto industriale europeo. «Difendere il lavoro significa creare le condizioni perché le imprese continuino a produrre e investire in Italia. È quanto ha fatto il nostro Governo con Electrolux ed è ciò che chiediamo all’Europa per l’intero settore: ora agli impegni della Commissione devono seguire misure concrete».

Per il territorio saronnese, la conferma degli investimenti e delle prospettive produttive dello stabilimento di Solaro rappresenta uno degli elementi più significativi dell’accordo, dopo una vertenza che aveva suscitato preoccupazione per il futuro occupazionale del gruppo in Italia.

(foto: il ministro Urso)

09112026