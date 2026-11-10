Cronaca

CASTELLANZA – Cinque chilometri di coda, tempi di percorrenza aumentati di 35 minuti e traffico in difficoltà sull’autostrada A8 in direzione Milano. Mattinata complicata per gli automobilisti che oggi, martedì 10 novembre, si sono messi in viaggio a causa di un incidente avvenuto tra Busto Arsizio e Castellanza.

Lo scontro tra due auto si è verificato alle 7.27 nel tratto compreso tra lo svincolo di Busto Arsizio, all’altezza della statale 336, e Castellanza. Secondo le prime informazioni diffuse da Areu, l’Agenzia regionale emergenza urgenza, nell’incidente sono rimaste coinvolte tre persone, tra cui due uomini di 18 e 53 anni. Non sono ancora note le loro condizioni.

Sul posto sono stati allertati la polizia stradale di Novate e i vigili del fuoco di Varese. È stata inoltre attivata un’ambulanza della Croce rossa di Busto Arsizio.

Pesanti le conseguenze sulla viabilità. Secondo l’aggiornamento delle 7.54, si sono formati 5 chilometri di coda tra il bivio A8-A36 Pedemontana e Castellanza, in direzione Milano. Il tempo di percorrenza è salito a 43 minuti, con un ritardo di 35 minuti rispetto alla media.

Per chi viaggia verso Milano viene consigliata l’entrata di Castellanza, mentre per chi proviene da Varese è suggerita l’uscita al bivio A8-A36 Pedemontana. Segnalate anche code in uscita a Busto Arsizio per traffico intenso. I disagi non hanno interessato soltanto gli automobilisti diretti a Milano. Secondo le segnalazioni sulla viabilità, rallentamenti si sono registrati anche nella carreggiata opposta, verso Varese, tra Legnano e Busto Arsizio. In questo caso le code sarebbero state provocate dagli automobilisti che rallentavano per osservare l’incidente.

(foto archivio)

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