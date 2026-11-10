Città

SARONNO – “L’ennesima aggressione avvenuta nel centro di Saronno, ai danni di un commerciante colpito con due coltellate mentre si recava al lavoro, non può lasciarci indifferenti”.

Inizia così la nota di Veronica Alberio esponente di Futuro nazionale Saronno che commenta quando avvenuto la scorsa settimana tra piazza Indipendenza e piazza Portici.

“A lui va tutta la mia solidarietà. Questa notizia mi colpisce particolarmente perché conosco bene cosa significhi vivere e lavorare nella paura. Per anni ho avuto un’attività commerciale a Saronno. Ho subito tre furti. Tre volte qualcuno è entrato nel mio negozio, violando non soltanto il mio spazio di lavoro, ma anche la mia serenità.

Ogni mattina, alle cinque, mi recavo ad aprire la mia attività con un pensiero ormai costante: guardarmi le spalle e chiedermi cosa avrei trovato. L’ultimo furto è stato devastante: circa 11.000 euro di danni tra vetrine, vetri e distruzioni all’interno del locale.

Ma c’è un episodio che voglio raccontare perché rappresenta perfettamente il senso di impotenza che può provare un commerciante. Grazie alle telecamere di videosorveglianza installate nel negozio, alcuni mesi dopo sono riuscita a individuare persone che ritenevo responsabili dell’ultimo furto. I loro volti erano riconoscibili nelle registrazioni. Ho cercato di seguirli e ho immediatamente contattato i carabinieri, nella speranza che si potesse intervenire. Mi sono però ritrovata davanti a una situazione di grande frustrazione: nonostante le immagini e le mie segnalazioni, non si è arrivati a un intervento risolutivo. Mi è stato spiegato che, anche in caso di fermo, sarebbero potuti tornare rapidamente in libertà.

Non voglio entrare nel merito delle procedure, né mettere in discussione il lavoro delle forze dell’ordine. Anzi, penso proprio agli operatori che ogni giorno sono chiamati a intervenire sul territorio e che devono poter contare su strumenti e tutele adeguati per svolgere il proprio lavoro. Ma allora mi chiedo: a cosa serve chiedere ai cittadini di denunciare, collaborare e installare sistemi di videosorveglianza, se poi non si riesce a dare seguito concreto alle segnalazioni? Il danno più grande, oltre a quello economico, è stato la paura. La paura di andare al lavoro, di alzare una serranda, di non sapere cosa ti aspetta.

La malattia che mi ha colpita mi ha portata a prendere la difficile decisione di chiudere la mia attività, ma non posso nascondere che anche il clima di insicurezza e la paura quotidiana abbiano contribuito a rendere tutto ancora più pesante. Un commerciante non deve essere costretto a scegliere tra il proprio lavoro e la propria sicurezza.

Non possiamo continuare a parlare di rilancio del commercio e di attività da sostenere, se poi chi lavora viene lasciato solo davanti a furti, aggressioni e violenza. Non bastano più le dichiarazioni di solidarietà dopo ogni episodio. Servono controlli, prevenzione, presenza sul territorio e risposte concrete da parte delle istituzioni. Mi rivolgo a chi amministra questa città: la sicurezza dei cittadini e dei commercianti deve diventare una priorità concreta, non una promessa da rispolverare dopo ogni emergenza. Io ho vissuto tutto questo. So cosa significa lavorare con la paura e so quanto possa costare, anche umanamente, non sentirsi più sicuri nella propria città.

Oggi non parlo soltanto come esponente di Futuro Nazionale. Parlo come donna, come ex commerciante e come cittadina. Non voglio che altri commercianti debbano vivere quello che ho vissuto io. Non voglio che altri siano costretti ad abbassare la serranda perché la paura è diventata più forte della voglia di lavorare.

Saronno merita rispetto, sicurezza e una risposta immediata.Perché una città nella quale si ha paura di lavorare, camminare e vivere non è una città che può dirsi davvero libera.

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