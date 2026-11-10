Calcio

CESANO MADERNO – È l’Ac Cesano Maderno la grande protagonista della prima parte del campionato di Seconda categoria, girone R. Dopo nove giornate la formazione cesanese guida la classifica in solitaria con 21 punti, frutto di sette vittorie e due sconfitte, senza alcun pareggio. Un avvio di stagione che ha permesso alla squadra di conquistare il primato e di mettere alle proprie spalle diverse formazioni accreditate per le posizioni di vertice.

L’ultima conferma è arrivata domenica 8 novembre, con il netto successo casalingo per 3-0 contro il Palazzolo Milanese. A decidere l’incontro sono state le reti di Frigerio, Ghioni e Cenderelli, che hanno consentito al Cesano Maderno di conquistare altri tre punti e consolidare il primo posto.

I numeri confermano l’ottimo rendimento della capolista: 29 gol realizzati in nove partite, miglior attacco del girone, e appena 10 reti subite, anche in questo caso il dato migliore del campionato. Una differenza reti di più 19 che testimonia la capacità della squadra di abbinare efficacia offensiva e solidità difensiva.

Alle spalle del Cesano Maderno inseguono Albiate e Juvenilia, entrambe a quota 19 punti, a due lunghezze dalla vetta. L’Albiatese ha travolto 5-1 il Molinello, mentre la Juvenilia si è imposta 2-1 sul campo del Calcio Misinto 1971. Subito dietro si trova il Rondò Dinamo, quarto con 17 punti dopo il successo per 2-1 contro l’Atletico FC 1999.

Più complicato il momento delle altre formazioni della zona. La Cogliatese, sconfitta 3-0 dalla Gerardiana Monza, è ferma a 12 punti, gli stessi del Calcio Misinto 1971, battuto in casa dalla Juvenilia. Entrambe occupano la parte centrale della graduatoria e sono chiamate a trovare maggiore continuità per riavvicinarsi alle prime posizioni.

Il campionato resta comunque aperto, con distacchi ancora contenuti alle spalle della capolista. Per il Cesano Maderno, però, le prime nove giornate rappresentano già un bilancio decisamente positivo e confermano le ambizioni di una squadra che ha saputo partire con il piede giusto.

Risultati della nona giornata

Atletico FC 1999-Rondò Dinamo 1-2; Albiatese-Molinello 5-1; Calcio Misinto 1971-Juvenilia 1-2; Cesano Maderno-Palazzolo Milanese 3-0; Gerardiana Monza-Cogliatese 3-0; Novedrate-Cosov 2-2; Aurora Varedo-Vedano 2-0; Robur Ruginello-Di.Effe Football Academy 2-2.

Classifica

Cesano Maderno 21 punti; Albiatese, Juvenilia 19; Rondò Dinamo 17; Novedrate, Cosov 16; Molinello 13; Cogliatese, Vedano, Calcio Misinto 1971 12; Gerardiana Monza, Di.Effe Football Academy 10; Aurora Varedo 9; Palazzolo Milanese 8; Atletico FC 1999 7; Robur Ruginello 5.

(foto: esultanza del Cesano Maderno)

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