Calcio

LAZZATE – Una domenica di calcio e divertimento per i giovanissimi dell’Ardor Lazzate, che lo scorso fine settimana hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con i coetanei del Milan. L’appuntamento si è svolto allo stadio Brera di via Laratta, dove sono arrivate le formazioni giovanili del club milanese per una serie di incontri. Protagonisti della giornata sono stati i Pulcini 2017 e i Primi Calci 2018 dell’Ardor Lazzate, impegnati nelle sfide con i pari età del Milan. Un’esperienza particolarmente significativa per i piccoli calciatori, che hanno potuto mettersi alla prova contro una delle realtà più conosciute del calcio italiano, in un clima di entusiasmo e partecipazione.

La società lazzatese ha espresso soddisfazione per l’andamento degli incontri e per l’impegno dimostrato dai propri giovani atleti, sottolineando il valore sportivo ed educativo dell’iniziativa.

L’appuntamento ha rappresentato anche un’occasione per mettere in evidenza il lavoro del settore giovanile dell’Ardor Lazzate, che comprende numerose formazioni delle diverse fasce d’età e costituisce una componente importante dell’attività societaria. Accanto al vivaio, il club rossonero è impegnato anche nel campionato di Eccellenza con la propria prima squadra.

Una giornata da ricordare soprattutto per i bambini, che hanno potuto vivere sul campo un’esperienza diversa dal consueto, confrontandosi con i giovani calciatori del Milan davanti a familiari e accompagnatori.

(foto di gruppo allo stadio di Lazzate)

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