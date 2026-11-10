Calcio

ROVELLO PORRO – Dalla Primavera del Como, che disputa le partite casalinghe al centro sportivo Angelo Volontè di Rovello Porro, alla Nazionale maggiore del Perù. È il traguardo raggiunto da Francesco Andrealli, centrocampista di 19 anni e capitano della formazione lariana allenata da Gianluca Falsini, convocato dal commissario tecnico Mano Menezes per l’amichevole contro la Bolivia in programma il 13 novembre a Lima.

Nato a Como il 5 agosto 2007, Andrealli ha origini peruviane da parte di madre. Ha iniziato a giocare a cinque anni nella squadra del suo paese, San Fedele, per poi entrare nel settore giovanile del Como a otto anni. Da allora ha compiuto l’intero percorso di crescita nel vivaio biancoblù, fino a conquistare la fascia di capitano della Primavera, impegnata sia nel massimo campionato giovanile italiano sia nella Youth League.

Centrocampista centrale, apprezzato per le capacità di recupero del pallone e di organizzazione del gioco, Andrealli ha già avuto modo di allenarsi con la prima squadra di Cesc Fabregas, pur non avendo ancora esordito in serie A. In passato ha inoltre vestito la maglia delle rappresentative giovanili peruviane.

La convocazione nella Nazionale maggiore rappresenta un passo importante nella carriera del giovane calciatore, che sogna di partecipare a un Mondiale e di affermarsi anche nella prima squadra del Como.

Per la Primavera lariana è un periodo particolarmente positivo: nei giorni scorsi anche il compagno di squadra Riccardo Cassano, classe 2009, ha ricevuto la prima convocazione nella Nazionale maggiore italiana. Due riconoscimenti che valorizzano il lavoro del settore giovanile del Como, protagonista anche sul campo di Rovello Porro.

(foto archivio)

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