Calcio

COLOGNO MONZESE – Una serata da protagonista per Andrea Schenetti, calciatore del Fbc Saronno nel campionato di Eccellenza e impegnato anche nella Kings Cup Lottomatica Sport con la maglia delle Zebras. Nel quarto turno della competizione, disputato lunedì 9 novembre a Cologno Monzese, il giocatore saronnese si è messo in evidenza con due reti e un assist, contribuendo alla rimonta della propria squadra contro Gear7. Alla fine, però, sono stati gli avversari a imporsi per 7-5, conquistando la qualificazione ai playoff.

La partita si è accesa già nei primi minuti. Con le Zebras sotto 2-0, all’8.24 Schenetti ha realizzato una splendida rete, riaprendo momentaneamente l’incontro. Il giocatore del Saronno è tornato protagonista al 18.53, quando ha segnato un gol dal valore doppio, portando il risultato sul 4-3 e rilanciando le speranze della sua formazione. La rimonta si è completata al 23.41, ancora grazie a un’iniziativa di Schenetti, questa volta nelle vesti di uomo assist: suo il passaggio decisivo per Romanini, autore della rete del 4-4.

Dopo aver recuperato il doppio svantaggio iniziale, le Zebras non sono però riuscite a completare l’impresa. Gear7 ha trovato le reti decisive, chiudendo la sfida sul 7-5 e assicurandosi l’accesso alla fase playoff.

Le Zebras sono la formazione di Luca Campolunghi, youtuber marito della saronnese Alice Muzza. La squadra tornerà in campo lunedì 16 novembre contro Zeta Como, in una sfida tra due formazioni già matematicamente eliminate dalla competizione. Gli avversari hanno perso tutte le partite disputate finora e l’incontro servirà dunque a chiudere il percorso nella fase a gironi.

Per Schenetti resta una prestazione individuale di rilievo, con due gol e un assist in una partita ricca di capovolgimenti di fronte. Un’altra occasione per mettere in mostra le proprie qualità tecniche anche in una competizione diversa dal tradizionale campionato di Eccellenza, nel quale veste la maglia del Fbc Saronno.

Chi è Andrea Schenetti

Nato a Milano il 9 marzo 1991, Andrea Schenetti ha 35 anni ed è un centrocampista offensivo che può essere impiegato anche come trequartista o esterno. Cresciuto calcisticamente nell’Olmi e successivamente nel settore giovanile del Milan, con i rossoneri ha vinto il campionato Berretti nel 2009 e la Coppa Italia Primavera nel 2010. La carriera tra i professionisti è iniziata con le esperienze alla Lucchese e al Prato, seguite da Südtirol, Sorrento e Como. Nel 2014 il trasferimento al Cittadella, dove è rimasto per cinque stagioni, giocando in serie B e contribuendo alla promozione dalla Lega Pro nel 2016. Dal 2019 al 2022 ha vestito la maglia della Virtus Entella, alternando campionati di serie B e serie C. Successivamente ha giocato nel Foggia, con una breve parentesi al Taranto nel 2024, e nella Pro Vercelli nella stagione 2024-2025. Nel 2025 è passato all’Heraclea. Nell’estate 2026 è arrivato al Fbc Saronno, portando in Eccellenza un bagaglio di esperienza maturato in numerose stagioni nei campionati professionistici, soprattutto in serie B e serie C.

(foto: Schenetti in un fotogramma della diretta streaming)

10112026