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SARONNO – Dieci anni di porte aperte, di incontri, di storie condivise. Dieci anni durante i quali Casa di Marta è diventata un punto di riferimento per la solidarietà a Saronno, un luogo in cui persone, associazioni e volontari si incontrano ogni giorno per costruire relazioni, offrire aiuto e condividere esperienze. Per celebrare il suo decimo anniversario, Fondazione Casa di Marta propone una serie di appuntamenti nell’ambito dell’iniziativa “Oltre la soglia”, che si svolgeranno dal 14 al 22 novembre. Il titolo è stato scelto dagli amici artisti Fabrizio Vendramin, Carlo Colombo e Amelio Meini, che

allestiranno anche una mostra d’arte all’interno della Casa. La porta è il simbolo dell’accoglienza, ma anche dell’incontro: una porta che si apre per ricevere chi ha bisogno e che si attraversa per uscire, conoscere e andare verso gli altri.

“Oltre la soglia, accade l’incontro. Casa di Marta è una porta aperta per chi chiede aiuto, per chi desidera offrirlo, per chi semplicemente cerca un luogo per non sentirsi solo. Una porta, che non è fatta soltanto per entrare, ma anche per permetterci di uscire verso l’incontro con gli altri” spiega Francesca Volontè, Presidente della Fondazione. Nata nel 2016, Casa di Marta è oggi una realtà che riunisce servizi di accoglienza e sostegno alle persone in

difficoltà, attività di volontariato, associazioni del territorio e proposte culturali ed educative. Dalla Mensa di Betania al dormitorio, dall’armadio solidale all’emporio della solidarietà, dalla biblioteca ai progetti con le scuole, la Casa è cresciuta nel tempo grazie al contributo di tante persone che hanno scelto di condividere tempo, capacità e risorse.

Un anniversario che non vuole soltanto ricordare il passato, ma rinnovare un invito alla partecipazione e alla responsabilità di ciascuno nella costruzione di una comunità più attenta e solidale.

Sabato 14 novembre, alle 18 – Casa di Marta

Si apre il programma con l’inaugurazione della mostra d’arte “Oltre la soglia”, con opere di Carlo Colombo, Amelio Meini e Fabrizio Vendramin, accompagnata dalle voci della Compagnia della Ruota. Attraverso linguaggi artistici differenti, la mostra invita a riflettere sul significato della soglia come luogo di passaggio, cambiamento e incontro con ciò che è altro da noi. La mostra sarà visitabile anche domenica 15, giovedì 19, venerdì 20 e sabato 21 novembre, negli orari indicati nel programma. Nell’ultima giornata di apertura, sabato 21 novembre, saranno presenti anche i volontari della Casa, disponibili a far visitare la struttura a chiunque lo desiderasse.

Domenica 15 novembre, alle 18 – Casa di Marta

In occasione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi, don Paolo Alliata proporrà l’incontro “Respirare in Dio. Francesco al cospetto dell’Altissimo”, accompagnato da una performance artistica di Fabrizio Vendramin. Un’occasione per riscoprire la figura di Francesco, la sua esperienza di incontro con la fragilità umana e la capacità di trasformare la propria vita attraverso la relazione con l’altro.

Giovedì 19 novembre, alle 20.45 – Casa di Marta

Sarà celebrata una Santa Messa di ringraziamento, presieduta da Mons. Erminio De Scalzi, che dieci anni fa era presente all’inaugurazione della Casa, e dal prevosto di Saronno Mons. Giuseppe Marinoni. La serata sarà accompagnata dall’esposizione della mostra fotografica “Volti che aiutano”, realizzata dal Gruppo Fotografico Agorà Saronno, a cura di Marco De Scalzi. Un racconto per immagini dedicato ai volti e ai gesti di chi, attraverso il volontariato, contribuisce ogni giorno alla vita della comunità.

Domenica 22 novembre, alle 18 – Teatro Giuditta Pasta, Saronno

A concludere la settimana sarà il concerto de La Piccola Orchestra dei Popoli – con gli strumenti del mare, un progetto musicale dal forte valore umano e simbolico. Le barche dei migranti approdate a Lampedusa vengono trasformate in strumenti musicali dalle persone detenute nel carcere di Opera, sotto la guida di maestri liutai. Quegli stessi legni, segnati da storie di viaggio, sofferenza e speranza, tornano così a vivere attraverso la musica. L’orchestra riunisce musicisti di diverse nazionalità e tradizioni culturali e religiose, offrendo una testimonianza concreta della possibilità di costruire bellezza attraverso l’incontro. Il concerto è realizzato con il patrocinio del Comune di Saronno e il ricavato sarà interamente devoluto a Casa di Marta.

Dieci anni di un bene condiviso

Il decennale è anche l’occasione per ringraziare le tantissime persone che, a diverso titolo, hanno contribuito alla nascita e alla crescita della Fondazione: volontari, operatori, benefattori, parrocchie, istituzioni, associazioni e tutte le persone che hanno attraversato la soglia della Casa. “Se Casa di Marta è quello che è oggi, non è merito di qualcuno, ma di tanti. Dieci anni sono un traguardo importante, ma sono soprattutto la certezza che ne vale la pena. Ogni giorno. Per ogni persona. Con ogni persona”.

“Oltre la soglia” è dunque un invito rivolto a tutta la città: entrare, conoscere, partecipare. Perché la solidarietà non riguarda soltanto chi ha bisogno di aiuto, ma è un modo di vivere e di costruire insieme la comunità.

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