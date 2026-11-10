Città

SARONNO – “Ma che amministrazione è quella della sindaca Pagani? È un’amministrazione di centro-sinistra?”. È la domanda politica con cui l’ex sindaco Augusto Airoldi, esponente di Saronno Civica, ha concluso il suo intervento nella conferenza stampa di questa mattina, martedì 10 novembre, dedicata al futuro dell’ex Isotta Fraschini. Un interrogativo che arriva alla vigilia del consiglio comunale chiamato a votare le controdeduzioni alle osservazioni sul programma integrato di intervento per la riqualificazione dell’area. Accanto ad Airoldi, Francesca Pozzoli, vicepresidente della commissione urbanistica comunale, che ha approfondito le conseguenze concrete del progetto sulla vita dei saronnesi. Dalla viabilità ai parcheggi, dal parco urbano ai collegamenti con il quartiere Matteotti.

La domanda politica: “È un’amministrazione di centro-sinistra?”

Airoldi ha scelto di partire dal significato politico dell’intervento e dal ruolo dell’amministrazione comunale nella trasformazione di una delle aree più importanti della città. “Non possiamo dire che l’interesse pubblico sia una prerogativa esclusiva del centro-sinistra, però non esiste centro-sinistra, non esiste sinistra, se non c’è la difesa dell’interesse pubblico”. Da qui la domanda rivolta alla maggioranza guidata dalla sindaca Ilaria Pagani, nella quale il Partito Democratico rappresenta la forza di maggioranza relativa. “Qui l’interesse pubblico dov’è? Abbiamo detto che non c’è stato alcun confronto con la città, dov’è l’interesse pubblico? C’è un interesse mediato tra l’operatore, gli uffici e un’amministrazione, ma se non c’è interesse pubblico, se non c’è coinvolgimento della città, non c’è neppure un’amministrazione di centro-sinistra”. E ancora: “Allora la domanda è, ma che amministrazione è quella della sindaca Pagani? È un’amministrazione di centro-sinistra? Non è una polemica, è una domanda politica”.

Il metodo contestato: “La città non ha avuto voce in capitolo”

La critica di Saronno Civica riguarda innanzitutto il percorso seguito per arrivare all’approvazione del progetto. Airoldi ha ricostruito le tappe principali. Il primo dicembre 2025 la proprietà ha presentato le ultime integrazioni alla documentazione. Il 23 dicembre il consiglio comunale ha adottato il piano, con tempi che, secondo l’ex sindaco, hanno lasciato ai consiglieri poco spazio per approfondire le centinaia di pagine del progetto. Il 28 dicembre Tu@Saronno, lista della maggioranza, aveva annunciato l’impegno a promuovere momenti di confronto con la città per definire le destinazioni degli spazi pubblici previsti nell’intervento. Secondo Airoldi, quell’impegno non è stato mantenuto. “Questo impegno della maggioranza, questo impegno della giunta deve ancora essere onorato”. L’ex sindaco ha ricordato che il 28 aprile si è concluso il periodo per presentare le osservazioni. Da allora, sostiene, ci sarebbe stato il tempo per organizzare un confronto pubblico sui contenuti del progetto, anche senza modificare formalmente gli atti. “Per come siamo giunti alla fase delle controdeduzioni, in quel progetto la città non ha avuto voce in capitolo”.

Le osservazioni: 16 respinte, 7 accolte parzialmente e 2 accolte

Uno dei passaggi centrali della conferenza stampa ha riguardato le risposte predisposte dall’amministrazione alle osservazioni presentate da cittadini, associazioni, forze politiche e operatori economici. Secondo i dati illustrati da Airoldi, le osservazioni sono state raggruppate in 25 insiemi: 16 non accolti, 7 accolti parzialmente e 2 accolti. L’ex sindaco ha contestato soprattutto il rinvio di diverse richieste alla successiva fase di progettazione esecutiva, quando il confronto avverrà principalmente tra la proprietà e gli uffici tecnici. La preoccupazione è che questioni rilevanti per i cittadini vengano affrontate quando il consiglio comunale non avrà più lo stesso ruolo decisionale. Airoldi ha sottolineato anche un altro elemento: a suo giudizio, le osservazioni presentate non mirano a bloccare l’intervento, ma a migliorarlo.

Pozzoli: “Vivremo meglio o vivremo peggio?”

A portare il confronto sul piano della quotidianità è stata Francesca Pozzoli, vicepresidente della commissione urbanistica, che ha invitato a valutare il progetto non soltanto attraverso i documenti tecnici, ma pensando alla città che nascerà nei prossimi anni. “Questa in realtà non è semplicemente una pratica da approvare o da respingere, questa è una scelta che trasformerà il volto di Saronno e quindi cambierà il modo di vivere la città ogni giorno”. La domanda, secondo Pozzoli, è semplice: “Vivremo meglio o vivremo peggio?”. Il primo nodo è quello della viabilità. Pozzoli ha richiamato le difficoltà già presenti ogni mattina in via Milano, via Varese e nella zona della stazione, chiedendosi quale sarà l’impatto dei circa cento nuovi appartamenti, degli uffici e delle attività previsti nell’area. “Perché alla fine la qualità della vita non si misura su quello che è una brochure di un progetto, si misura sul tempo che perde in coda, sullo stress, sulla qualità dell’aria”. Altrettanto importante il tema del verde. “Un conto è un parco urbano e un conto è uno spazio verde tra palazzi”. Pozzoli ha spiegato di temere che l’area verde possa essere percepita come uno spazio legato soprattutto ai nuovi edifici anziché come un luogo realmente aperto e vissuto da tutta la città.”Non abbiamo bisogno di un verde tra palazzi, abbiamo bisogno di un parco urbano”, ha ribadito, immaginando uno spazio dove i bambini possano giocare, gli anziani passeggiare all’ombra e i ragazzi incontrarsi liberamente.

Il quartiere Matteotti e il rischio di nuove barriere

Un’attenzione particolare è stata dedicata al rapporto tra la nuova area e il quartiere Matteotti. Pozzoli ha evidenziato la necessità di collegamenti accessibili e naturali tra i quartieri, per evitare che l’intervento finisca per creare una nuova separazione anziché ricucire il tessuto urbano. “Una città non cresce quando si costruisce un quartiere accanto ad un altro, ma una città cresce quando i quartieri parlano tra di loro”. L’obiettivo, ha spiegato, dovrebbe essere permettere a chi arriva dal Matteotti di attraversare l’ex Isotta sentendola parte della propria città, non uno spazio riservato ai nuovi residenti. La conclusione torna così alla domanda iniziale della conferenza stampa: la trasformazione dell’ex Isotta Fraschini sarà un’occasione storica per Saronno o un’occasione persa? “Quello che noi oggi chiediamo è una cosa molto semplice, che questa trasformazione faccia crescere la città di Saronno e non semplicemente il quartiere che sorgerà al suo interno”, ha concluso Pozzoli.

Il prossimo passaggio sarà il consiglio comunale di mercoledì 11 novembre, con eventuale prosecuzione giovedì 12, chiamato a esaminare e votare le controdeduzioni. Saronno Civica auspica che ci sia ancora spazio per un confronto e per migliorare il progetto.

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