Città

SARONNO – Tra le notizie che hanno richiamato maggiormente l’attenzione dei lettori ieri, 9 novembre, ci sono il bilancio degli interventi stradali realizzati a Saronno e i nuovi lavori annunciati dal Comune, l’investimento di un ragazzo di 19 anni a Gerenzano e la partecipazione di un professore saronnese a Tu sì que vales. Interesse anche per il confronto sul futuro degli impianti sportivi cittadini, con gli esempi di Varese e Cantù.

Sette strade asfaltate e quattro vie interessate dal rifacimento dei marciapiedi: è il bilancio degli interventi realizzati a Saronno nel corso del 2026. I lavori hanno riguardato via Colombo, via Marconi, via Visconti, via Sabotino, via Podgora, via Gabriele D’Annunzio e via Busnelli per le asfaltature, mentre i marciapiedi sono stati sistemati in via Legnani, via Volonterio, via Varese e via Ramazzotti. A novembre partirà una nuova fase di manutenzioni, con un investimento di circa 50 mila euro per sostituire la segnaletica verticale deteriorata nelle rotatorie cittadine.

Incidente nel pomeriggio di domenica 8 novembre in via Cervinia, dove un ragazzo di 19 anni è stato investito da un veicolo. L’allarme è scattato alle 14.15 e sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa di Lomazzo. Il giovane è stato trasportato all’ospedale di Saronno in codice verde, indicativo di condizioni non gravi. I carabinieri della Compagnia di Saronno sono stati allertati per gli accertamenti sulla dinamica dell’accaduto.

Vincenzo D’Ursi, 40 anni, professore dell’istituto Giulio Riva di Saronno, è stato protagonista di un momento divertente nella trasmissione televisiva Tu sì que vales. Ha cantato What a Wonderful World di Louis Armstrong, conquistando il 67% dei voti del pubblico e l’apprezzamento di Sabrina Ferilli e Luciana Littizzetto. Ma il suo obiettivo, dichiarato davanti a Paolo Bonolis, non era diventare cantante o imparare l’inglese: era trovare una compagna. Il conduttore ha così trasformato l’esibizione in un improvvisato appuntamento al buio, con alcune spettatrici invitate sul palco. La prescelta, però, ha rivelato di essere già fidanzata.

Il palaghiaccio di Varese, rinnovato con un investimento di circa 10 milioni di euro, e la nuova arena di Cantù, un progetto da 50 milioni. Sono gli esempi citati da Matteo Sabatti, consigliere comunale di Insieme per crescere con delega allo sport, per aprire una riflessione sulle possibilità di sviluppo degli impianti sportivi saronnesi. Al centro del confronto il partenariato pubblico-privato, una formula che può coinvolgere le imprese nella realizzazione e nella gestione delle strutture. Secondo Sabatti, la collaborazione con le realtà economiche del territorio può offrire nuove opportunità alle società sportive, garantendo impianti moderni e sostenibili.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?