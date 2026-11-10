Politica

VARESE – Il sindaco di Lazzate Andrea Monti ha presieduto il congresso provinciale della Lega di Varese, appuntamento che ha visto la riconferma di Andrea Cassani alla guida del partito nel Varesotto.

Monti, esponente della Lega, ha partecipato ai lavori congressuali con il ruolo di presidente dell’assemblea, sottolineando il significato particolare dell’incarico in una provincia strettamente legata alle origini della Lega Lombarda.

Il congresso ha visto il confronto tra il segretario uscente Andrea Cassani e lo sfidante Mirko Reto, con la partecipazione di candidati e militanti del movimento. Al termine delle votazioni è arrivata la riconferma di Cassani alla segreteria provinciale. Attraverso i propri canali social, il sindaco di Lazzate ha espresso soddisfazione per l’esperienza e si è congratulato sia con il segretario rieletto sia con il suo sfidante, evidenziando la partecipazione e l’interesse che hanno caratterizzato l’appuntamento.

Per Monti, da tempo impegnato nell’attività politica della Lega, il ruolo svolto al congresso varesino ha rappresentato un’occasione di partecipazione alla vita organizzativa del partito anche al di fuori del territorio brianzolo.

10112026