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MERCALLO – La Dama con l’ermellino di Leonardo da Vinci torna idealmente nel Varesotto grazie ad Andrea Ravo Mattoni. L’artista, che soltanto poche settimane fa aveva realizzato un grande murale nel centro di Saronno, ha riprodotto a Mercallo uno dei dipinti più celebri del Rinascimento italiano. Un’opera che ha anche un legame diretto con la storia saronnese: la protagonista del ritratto è infatti Cecilia Gallerani, conosciuta anche come la Signora di Saronno.

Il nuovo murale è stato realizzato sulla parete di un’abitazione privata affacciata sul parcheggio di piazza della Croce, nell’ambito di un progetto di riqualificazione dell’area promosso dall’amministrazione comunale. I lavori sono iniziati lunedì 2 novembre e l’opera è stata inaugurata mercoledì 4 novembre.

La scelta del soggetto richiama un importante capitolo della storia lombarda. La Dama con l’ermellino, dipinta da Leonardo da Vinci intorno al 1489-1490, raffigura Cecilia Gallerani, giovane nobildonna milanese legata sentimentalmente a Ludovico Sforza, detto il Moro. Fu proprio quest’ultimo ad assegnarle il feudo di Saronno, da cui deriva l’appellativo di Signora di Saronno. Un collegamento che rende il celebre dipinto particolarmente significativo anche per la città degli amaretti. L’originale, uno dei più conosciuti ritratti femminili realizzati da Leonardo, è oggi conservato in Polonia, al Museo Czartoryski di Cracovia, dove rappresenta una delle principali attrazioni artistiche.

Andrea Ravo Mattoni ha reinterpretato il capolavoro utilizzando le bombolette spray, secondo la tecnica che caratterizza i suoi interventi di arte urbana e che permette di trasferire sulle grandi pareti cittadine opere normalmente custodite nei musei. Il nuovo lavoro di Mercallo arriva a breve distanza da quello realizzato a Saronno, in piazza Ugo La Malfa, alla fine di settembre. In quell’occasione Ravo aveva riprodotto un particolare delle Nozze di Bacco e Arianna, tratto dai teleri del pittore Stefano Maria Legnani, detto il Legnanino, conservati nella biblioteca civica cittadina. Il murale era stato completato in due giorni e mezzo e successivamente inaugurato il 4 ottobre.

Due interventi ravvicinati che confermano il percorso artistico di Ravo, impegnato a portare i grandi capolavori della pittura sulle pareti degli edifici, trasformando gli spazi pubblici in una sorta di museo a cielo aperto. Nel caso di Mercallo, con un richiamo particolare anche alla storia di Saronno.

(Una particolare della foto pubblicata dal Comune di Mercallo)

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