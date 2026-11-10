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VARESE – Vaccinazioni, screening oncologici, consulenze specialistiche e attività per le famiglie: sabato 14 novembre una giornata gratuita e aperta a tutte le età per avvicinare i cittadini ai servizi sociosanitari e promuovere la cultura della prevenzione. La prevenzione incontra il mondo del volo con una giornata dedicata alla salute e al benessere. Sabato 14 novembre, dalle 10 alle 16, Volandia – Parco Museo del Volo ospiterà “La prevenzione mette le ali – Il viaggio nella salute”, iniziativa promossa da ASST Valle Olona in sinergia con i Comuni del territorio e le istituzioni locali.

L’obiettivo è avvicinare i servizi sociosanitari alla popolazione, promuovendo la prevenzione, la diagnosi precoce e l’adozione di corretti stili di vita. Il programma prevede attività rivolte a tutte le fasce d’età, con postazioni informative, servizi sanitari, consulenze e incontri con gli specialisti.

Vaccinazioni e screening oncologici

Tra i principali servizi proposti ci sarà una campagna vaccinale con postazioni dedicate alla somministrazione dei vaccini antinfluenzale, anti-Covid, contro difterite, tetano e pertosse, pneumococco ed herpes zoster. L’accesso sarà libero oppure su prenotazione attraverso la piattaforma regionale prenotasalute.regione.lombardia.it. A ogni cittadino che si sottoporrà alla vaccinazione verrà consegnato un coupon da 6 euro di sconto per l’ingresso al Museo Volandia, utilizzabile fino al 1° gennaio 2027.

Spazio anche alla prevenzione oncologica con un punto informativo del Centro Screening di Ats Insubria, dedicato ai programmi di prevenzione per il tumore del collo dell’utero, del colon-retto e della mammella, oltre che agli screening per l’epatite C (HCV) e la prostata.

Consulenze, salute e corretti stili di vita

La giornata offrirà inoltre diverse occasioni per conoscere e monitorare il proprio stato di salute. Il Corso di laurea in Infermieristica dell’Università degli Studi dell’Insubria curerà attività di rilevazione dei parametri vitali e percorsi dedicati ai corretti stili di vita. Saranno presenti anche spazi per la prevenzione odontoiatrica, con indicazioni sulla salute orale rivolte a tutte le età, e un servizio di supporto logopedico dedicato allo sviluppo del linguaggio infantile. Non mancheranno consulenze e consigli nutrizionali per promuovere una corretta alimentazione e l’equilibrio metabolico.

Il programma comprenderà anche un ciclo di conferenze con gli specialisti di ASST Valle Olona, che affronteranno diversi temi legati alla prevenzione cardiovascolare, metabolica, infettivologica e oncologica. Tra gli argomenti previsti il declino cognitivo, l’infarto, l’ictus e la prevenzione del diabete.

Associazioni e attività per le famiglie

A completare l’iniziativa sarà il coinvolgimento delle associazioni e delle realtà del Terzo settore. Parteciperanno Lilt, Avis e Croce Rossa Italiana, che proporrà dimostrazioni sulle manovre di disostruzione pediatrica. Spazio anche alla pet therapy con Scodinzoland, alle attività di Nati per Leggere e alle animazioni a tema con i costumi di Star Wars, pensate per coinvolgere anche i più piccoli.

L’accesso all’evento è libero e gratuito per tutta la popolazione. Una giornata pensata per trasformare la prevenzione in un’occasione di incontro, informazione e partecipazione, portando i servizi sanitari più vicino ai cittadini.

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