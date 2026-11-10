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SARONNO – Martedì 10 novembre, secondo le previsioni di 3B Meteo, a Saronno si alterneranno nubi sparse e schiarite per tutta la giornata. Le precipitazioni sono attese durante la notte, con circa 1 millimetro di pioggia, mentre nelle ore diurne non sono previsti fenomeni. La temperatura massima raggiungerà i 12°C, la minima sarà di 8°C e lo zero termico salirà a 3.133 metri. Non sono presenti allerte meteo.

I venti saranno deboli e soffieranno da Ovest-Sudovest al mattino, per poi ruotare da Sud-Sudovest nel pomeriggio. Dopo la residua instabilità notturna, il tempo tenderà quindi a migliorare, anche se il cielo resterà in prevalenza nuvoloso.

In Lombardia la circolazione depressionaria si allontanerà gradualmente, favorendo un’attenuazione delle precipitazioni e un miglioramento nel corso della giornata. Sulle basse pianure occidentali prevarranno cieli molto nuvolosi o coperti, ma senza fenomeni significativi. Sulle basse pianure orientali e sulle Prealpi orientali sono attese piogge e possibili rovesci temporaleschi al mattino, in esaurimento dal pomeriggio. Deboli precipitazioni mattutine anche sulle zone pedemontane e sulle alte pianure, oltre che sulle Orobie, dove sono previste schiarite in serata. Sulle Prealpi occidentali il cielo resterà molto nuvoloso, con parziali aperture nella seconda parte della giornata. Sulle Alpi Retiche le deboli piogge mattutine lasceranno gradualmente spazio a un miglioramento. I venti saranno molto deboli occidentali e lo zero termico si attesterà intorno ai 2.750 metri.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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