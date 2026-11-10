Città

SARONNO – Una cena con polenta, bruscitt e gorgonzola preparata dagli alpini, le suggestioni dei canti medievali tra le navate del Santuario e, per concludere, una visita alla scoperta dei suoi tesori artistici. È stata una serata in tre atti quella organizzata sabato 7 novembre dalla Fondazione Ba.Co, Base Scout Colombara di Saronno, che ha proposto alla cittadinanza un percorso tra convivialità, musica, spiritualità e bellezza.

L’iniziativa, dal titolo “Fratelli tutti, nella bellezza”, si è svolta dalle 19 alle 23.30, coinvolgendo diverse realtà del territorio in un programma pensato per valorizzare l’incontro e la condivisione.

Ad aprire la serata sono stati gli alpini della sezione di Origgio, impegnati nella preparazione di una cena della tradizione lombarda. Un’occasione anche per conoscere meglio la Fondazione Ba.Co, ente filantropico del Terzo Settore nato con l’obiettivo di rigenerare spazi verdi e renderli disponibili per attività educative rivolte a bambini, ragazzi e adulti. Durante la cena è stata proposta la mostra “ViviColombara. Conoscersi insieme”, dedicata ai progetti già realizzati e a quelli futuri.

Il secondo atto ha portato i partecipanti all’interno del Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, dove il gruppo Poeti Cantori ha presentato “Laudate”, una rappresentazione sacra che unisce canto, teatro e movimento. Attraverso laudi del XIII e XIV secolo, il gruppo ha raccontato una storia di amore incondizionato, ispirata alla tradizione cristiana. Un’esperienza che ha trasformato la chiesa in uno spazio di ascolto e partecipazione, tra musica antica e momenti di rappresentazione teatrale.

A chiudere il programma è stata la visita guidata al Concerto degli Angeli e al Museo del Santuario, accompagnata dal professor Sergio Beato e dalle guide volontarie di Cantastorie. Un’opportunità per scoprire e approfondire il patrimonio artistico e storico di uno dei luoghi simbolo di Saronno, grazie al racconto di chi si impegna a conservarne e divulgarne la memoria.

La Fondazione Ba.Co ha voluto ringraziare tutte le realtà che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa: gli alpini di Origgio, i Poeti Cantori, il professor Sergio Beato e le guide di Cantastorie, la comunità pastorale Crocifisso Risorto con don Giuseppe, il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli con don Massimiliano e tutti gli operatori coinvolti. L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Comune di Saronno.

Una serata che ha riunito esperienze diverse, dalla cucina tradizionale alla musica sacra, passando per l’arte e la storia cittadina, con un filo conduttore: la bellezza come occasione di incontro e condivisione.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09