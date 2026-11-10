Comasco

ROVELLASCA – Un nuovo investimento nel settore industriale a Rovellasca, dove è stato inaugurato il nuovo impianto produttivo della Seam (che si occupa del recupero di rifiuti industriali), azienda appartenente ad Almagno Group. La struttura si trova nella sede di via Don Giovanni Fasola 20 e rappresenta un ampliamento del polo produttivo già presente sul territorio comunale. Alla cerimonia inaugurale ha partecipato anche l’Amministrazione comunale, che ha voluto sottolineare l’importanza dell’iniziativa per il tessuto economico locale. Un intervento che testimonia la volontà dell’azienda di investire nelle proprie attività e che viene accolto positivamente dalle istituzioni cittadine.

A darne notizia è stato il sindaco Sergio Zauli, che attraverso i propri canali social ha espresso soddisfazione per l’ampliamento dello stabilimento, evidenziando come l’investimento confermi la dinamicità economica e industriale di Rovellasca. «Esprimiamo all’azienda, alla direzione e a tutti i lavoratori il nostro apprezzamento per l’impegno profuso e l’augurio di un proficuo prosieguo delle attività» ha dichiarato il sindaco.

L’inaugurazione segna dunque una nuova tappa nello sviluppo del polo produttivo Seam, rafforzando la presenza dell’azienda nel territorio rovellaschese.

(foto: un momento dell’inaugurazione)

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