Città

SARONNO – Oltre 200 iscritti chiamati, sabato 14 novembre alle 9:30, a scegliere il nuovo segretario cittadino e un direttivo composto da 25 membri. Forza Italia Saronno si prepara a una nuova fase della propria vita politica con il congresso cittadino che, dopo un lungo periodo di reggenza, porterà alla ricostituzione degli organi statutari del partito.

Un passaggio organizzativo che arriva in linea con le indicazioni della direzione regionale e che segna il ritorno a una struttura cittadina eletta direttamente dagli iscritti.

A presiedere il congresso sarà l’onorevole Stefano Benigni, vicesegretario nazionale di Forza Italia. All’appuntamento parteciperanno, tra gli altri, il segretario provinciale Simone Longhini, il consigliere regionale Giuseppe Licata e Gianfranco Librandi.

Ad aprire i lavori saranno il coordinatore reggente Rienzo Azzi, già candidato sindaco del centrodestra alle elezioni comunali del 2025, e il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale Lorenzo Azzi.

Il congresso rappresenterà quindi un momento di confronto e di scelta per gli oltre 200 tesserati saronnesi, chiamati a eleggere direttamente il segretario cittadino e i 25 componenti del direttivo che guideranno l’attività politica e organizzativa del partito.

L’appuntamento arriva dopo il risultato ottenuto alle ultime elezioni amministrative. Nel 2025, infatti, la lista Forza Italia – Noi Moderati è stata la più votata a Saronno, raccogliendo 2.752 voti, pari al 19,55% dei voti espressi per le liste. Un risultato che costituisce il punto di partenza della nuova fase politica degli azzurri saronnesi, chiamati ora a definire la propria guida cittadina e a riorganizzare il lavoro sul territorio.

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