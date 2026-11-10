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SARONNO – Sabato 14 e domenica 15 novembre torna Saronno in Gioco, la manifestazione dedicata ai giochi da tavolo e di ruolo che per il terzo anno consecutivo animerà la città. Gli appuntamenti si svolgeranno tra la palestra della scuola Aldo Moro, la Biblioteca comunale e la sala conferenze, in viale Santuario: sabato dalle 10 alle 23 e domenica dalle 10 alle 19.

Nata nel 2024 da un’idea del docenteFabrizio Reina, direttore creativo della manifestazione e docente di Fondazione Daimon, Saronno in Gioco è organizzata da Fondazione Daimon Ets, con il patrocinio del Comune di Saronno e con il sostegno di un folto gruppo di volontari. L’obiettivo è promuovere il gioco da tavolo e di ruolo come strumenti di incontro, aggregazione, apprendimento e coesione sociale.

«Quando abbiamo iniziato, volevamo semplicemente condividere la nostra passione per i giochi e creare a Saronno un’occasione aperta a tutti per incontrarsi attorno a un tavolo. In questi tre anni il progetto è cresciuto, coinvolgendo nuovi volontari e dando vita a collaborazioni e iniziative che hanno portato il gioco anche fuori dalla manifestazione, nelle scuole, in biblioteca e negli spazi pubblici. Saronno in Gioco è diventato un progetto collettivo: un modo per far conoscere il valore del gioco e creare occasioni di partecipazione per persone di tutte le età», racconta Fabrizio Reina.

La crescita dell’iniziativa è confermata dai numeri della scorsa edizione: oltre 1.200 presenze provenienti da 73 città, quasi 600 prestiti di giochi nella ludoteca e più di 160 partecipanti alle sessioni di gioco di ruolo. Per il 2026 l’obiettivo è raggiungere i 1.800 visitatori.

Una cittadella del gioco per tutte le età

Per due giorni sarà possibile provare e prendere in prestito quasi 200 giochi da tavolo, con il supporto dei volontari pronti a illustrarne le regole. Ci sarà anche uno spazio prototipi, dove testare giochi ancora in fase di sviluppo o appena editi, guidati dagli autori stessi.

“Saronno e dintorni, infatti, ha un nutrito numero di autori di giochi – e il collettivo Cielo d’Oro è proprio di Saronno! – che riescono a pubblicare giochi regolarmente in Italia e all’estero, e a vincere anche premi a livello nazionale,” continua Fabrizio Reina, “Inoltre sabato sera e domenica mattina ci sarà spazio e tempo per un intenso calendario di tornei con premi in palio: tra i titoli proposti Risiko, Bang!, Echoes of Time, Sagrada, Planet Bee e Masterland. Per chi non li conoscesse, nessun problema perché i volontari saranno a disposizione per spiegare le regole in modo che ci si eserciti prima per poi fare subito una goliardica sfida a premi.”

Per rendere ancora più coinvolgente la visita, sarà inoltre possibile cimentarsi in una serie di missioni: all’ingresso verrà consegnato un tesserino con otto sfide da portare a termine durante la manifestazione. Le sfide vanno dalla partecipazione ad un torneo alla partecipazione ad una sessione di gioco di ruolo, si completerà una missione anche entrando al festival prima delle 10.30, facendo una donazione per mantenere l’evento gratuito, acquistando un gioco, partecipando allo spettacolo serale, fermandosi a pranzo o a cena o registrando la propria presenza sul sito entro il 12 novembre. Chi riuscirà a completarne almeno quattro, potrà ottenere uno sconto sull’acquisto dei giochi disponibili durante l’evento o al punto ristoro.

Ampio spazio sarà riservato ai giochi di ruolo, con sessioni per adulti e bambini curate da Oltregioco APS. Sono 10 infatti le realtà associative che si sono rese disponibili a organizzare sessioni rivolte ad appassionati e neofiti, arrivando così a proporre ben 27 sistemi di gioco diversi e 74 sessioni di gioco. Le ambientazioni sono le più diverse (pirati, avventurieri, esploratori spaziali, investigatori dell’incubo) come anche le atmosfere che vanno dall’epico al grottesco, dall’horror al manga. C’è anche spazio per i bambini e gli adolescenti con delle sessioni dedicate a loro la domenica mattina. Tra gli appuntamenti, sabato pomeriggio una multitavolo di Dungeons & Dragons, in cui più gruppi potranno condividere la stessa avventura. Le sessioni si svolgeranno nelle diverse fasce orarie del weekend e richiedono la prenotazione attraverso i link disponibili sul sito di Saronno in Gioco.

Non mancherà l’area scacchi, a cura dell’associazione ScacchiSaronno, con istruttori federali e attrezzature che permettono anche alle persone con disabilità visiva di partecipare alle partite. In programma inoltre attività e giochi proposti dalle associazioni del territorio, che utilizzeranno il gioco per presentare le proprie iniziative e coinvolgere i visitatori.

Spettacolo di Actual Play

Sabato sera, dalle 20 alle 23, spazio a uno degli appuntamenti speciali della manifestazione: uno spettacolo di Actual Play ambientato nel mondo di Mireal, curato dal gruppo Keep Ruoling, dove le vicende a cui andrà incontro il gruppo di giocatori sul palco verrà influenzato dalle decisioni del pubblico, coinvolgendo così il pubblico nello sviluppo della storia.

Durante entrambe le giornate sarà disponibile un’area ristoro con una proposta gastronomica curata, che comprenderà piatti e snack per chi desidera fermarsi a mangiare o concedersi una pausa tra un gioco e l’altro. Questo spazio sarà all’insegna dell’inclusione: accoglienza e ristoro saranno gestiti in collaborazione con la rete di cooperative Tikitaka, impegnata nella promozione dell’inserimento lavorativo di persone con disabilità e in situazione di fragilità.

L’ingresso a Saronno in Gioco è libero e gratuito. La registrazione online è facoltativa, ma consigliata per agevolare l’accesso. Per partecipare alle sessioni di gioco di ruolo è invece necessaria la prenotazione.

Il programma completo, gli orari delle attività e le modalità di iscrizione sono disponibili sul sito www.saronnoingioco.it.